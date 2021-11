'Nuvole sul Mekong' alla Libreria Friuli

Venerdì 12 novembre, alle ore 18 alla Libreria Friuli di Udine, si terrà la presentazione del libro "Nuvole sul Mekong" di Alessandra Zenarola con Martina Delpiccolo.



Il mal d’Oriente è un richiamo, l’odore misto di incenso e benzina, distese d’acqua gelatinose e tramonti di lacca.

Con tocco leggero e a tratti ironico, l’autrice racconta i suoi viaggi in Malesia, Thailandia, Cipro, Vietnam e Israele, sola o in compagnia di Pier, un uomo dall’indubbio carisma e altrettanto disincanto. Viaggi e paesi dove si trova coinvolta in situazioni surreali, come la gita nella giungla a bordo di un tuk tuk, in avventure inconsapevoli e rischiose, come il mancato naufragio nel mare delle Andamane e in incontri che scalfiscono il cuore, come la giovane mamma al mercato di Bangkok e la coppia di anziani vestita di bianco a passeggio sul Mar Morto. E tra i profumi, i colori accesi e la girandola di emozioni, incrocia donne così diverse da lei da scatenarle sentimenti contrastanti. Le goffe mogli del beduino, la soldatessa in mitra e rossetto, le vecchie che vendono arachidi sulla spiaggia di An Bang, le prostitute attempate di Saigon.

Su tutto, il cielo d’Oriente con i suoi violenti temporali e illuminato da un sole troppo giallo.



Ingresso gratuito con green pass / carta verde secondo le normative vigenti. Si raccomanda la prenotazione inviando una mail a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com