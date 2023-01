'Paesaggi che cambiano' a Gorizia e Palmanova

Il progetto del Dars – Donna Arte Ricerca Sperimentazione di Udine arriva al gran finale con una doppia inaugurazione sabato 21 gennaio a Palmanova, alle 11, alla Polveriera Napoleonica Garzoni e a Gorizia, alle 18, al Museo di Santa Chiara. La mostra a Palmanova sarà visitabile con ingresso libero fino al 5 febbraio, il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il Dars - Donna Arte Ricerca Sperimentazione ha ideato, all'interno dell'attività culturale 2022 incentrata sulla VI rassegna internazionale biennale del Libro d'Artista “Come un racconto – Allievi&Maestri” rivolta alle giovani generazioni (14-35 anni), la sezione a tema Paesaggi che cambiano – Changing landscapes accogliendo la proposta della Regione di realizzare azioni da concepire come percorsi di avvicinamento a “GO!2025 / Nova Gorica - Gorizia / Capitale europea della cultura”.

Oltre all'inserimento della tematica all'interno del bando di concorso “Come un racconto”, definito per la partecipazione delle allieve e degli allievi dei Licei e delle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, l'evento è stato sviluppato proponendo ai partner sei mostre disseminate in regione, lanciando un bando di Mail Art / Arte Postale e redigendo il terzo Manuale didattico di buone pratiche. Un'attività espositiva imponente che si è svolta nell'arco di oltre 6 mesi, ha coinvolto 11 partner nazionali ed internazionali, ha interessato 5 diverse località della regione (Gorizia, Palmanova, Pesariis, Pordenone e Udine) presentando in gallerie pubbliche e private un totale di 221 artiste/i che hanno presentato 27 opere e 174 Libri d'Artista più 318 cartoline ricevute per la Mail Art.

A Palmanova, nel suggestivo spazio della Polveriera Napoleonica Garzoni, vengono esposte, per la prima volta, sei grandi opere a parete che comprendono dipinti, fotografie, arazzi e installazioni realizzate da artiste friulane che esprimono la loro visione sui confini. Si potranno ammirare le opere di Paola Bellaminutti, Silvia Collavino, Silvana Croatto, Manuela Galli, Antonella Peresson e della giovanissima fotografa palmarina Camilla Iussa invitata dal Dars che è da sempre impegnato a dare voce e spazio alle nuove generazioni di creative/i.

Queste sono affiancate da otto Libri d'Artista, selezionati appositamente per il tema trattato, e realizzati nell'ambito della rassegna “Come un racconto” da studenti delle Accademie di Belle Arti di Bologna, Lecce, Palermo, Roma e della Facoltà di Belle Arti della prestigiosa Università Complutense di Madrid (Spagna). Infine, considerato il successo ottenuto con il precedente bando, saranno esposte anche 165 cartoline Mail Art ad opera di studenti/esse dei Licei Artistici di Udine e di Belluno, della Scuola di Arti Applicate di Fiume (Croazia) e degli utenti della Onlus "Fraternità&Amicizia" di Milano.

L'evento è reso possibile grazie al sostegno della Regione e della Fondazione Friuli che da anni supporta l'attività del Comitato.

Interverranno all'inaugurazione la presidente del Dars Lucrezia Armano e l'Assessore alla Cultura Silvia Savi del Comune di Palmanova che è partner e collaboratore del Dars per il progetto 2022. La mostra, che si chiuderà con un finissage domenica 5 febbraio e sarà affiancata da due eventi correlati. Venerdì 3 febbraio si terrà alle 18 l'incontro, introdotto da Simone Cuva (Casa editrice Qudulibri), La Fiamma Nera - Come nasce una Graphic Novel con l'intervento degli autori Ivan e Zoran Smiljanić.

Domenica 5 febbraio dalle 10 ci sarà il laboratorio creativo Creando Libri d’Artista a cura di Susi Piazza, docente al Centro Internazionale della Grafica di Venezia.

Armano sul progetto precisa che "il Friuli Venezia Giulia è da sempre considerato terra di confine ma, in virtù delle partecipazioni di artiste/i nazionali e internazionali, l'argomento è stato suddiviso per ampliare le possibilità interpretative. Paesaggi che cambiano – Changing landscapes riassume tutte le divisioni/ricongiungimenti sia da un punto di vista storico, antropologico e naturalistico, che introspettivo e personale. I sottotitoli Confini/Tempo/Natura/Muri – Borders/inTime/inNature/Walls hanno permesso alle/ai partecipanti di indagare nelle proprie realtà e su temi globali legati ai muri/confini dentro e fuori dagli individui, raccontando passato/presente/futuro con gli occhi della creatività".

Lo sviluppo del progetto si è quindi attuato, grazie alla collaborazione dei partner e al sostegno della Regione, con 6 mostre: Museo dell'Orologeria di Pesariis con opere esclusivamente sul Tempo/inTime, luglio 2022; Spazio espositivo GrabGroup Upgrading Cultures di Pordenone, settembre 2022; Gallerie di Palazzo Morpurgo di Udine, rassegna dei Libri d'Artista selezionati da Scuole e Accademie d'Arte italiani ed europei, dicembre 2022; Polveriera Napoleonica Garzoni di Palmanova e, in contemporanea dal 21 gennaio, Museo di Santa Chiara di Gorizia, grande evento riassuntivo di tutta la tematica al quale si affianca un'ulteriore mostra correlata alla Galleria Prologo di Gorizia e incentrata sulla parte didattica (Manuale di Buone Pratiche, Fotografia, Libri d'Artista dei Licei) che completa le azioni dell'attività.

Tutte le opere presentate, pur essendo apparentemente molto eterogenee, trovano un elemento unificante nei temi della natura e dei muri che dominano l'intera esposizione e nei generi espressivi adottati che privilegiano il Libro d'Artista e la Mail Art. Generi che, sia pur in misura diversa, esplorano le contaminazioni tra linguaggi scritti, visivi e, spesso, anche plastici. Ed è proprio l'esplorazione, la ricerca, la sperimentazione il carattere distintivo e peculiare del Dars che, con le sue iniziative, ha sempre cercato di promuovere e favorire l'avanzamento dello stato dell'arte.

Il Comitato friulano Donna Arte Ricerca Sperimentazione, nato nel 1979, grazie al lavoro straordinario e innovativo di personalità illustri come Elsa Buiese, Dora Bassi, Nevia Benes, Maria Teresa De Zorzi, Isabella Deganis, Giuditta Dessy, Gina Morandini, si propone di indagare da un’ottica ‘di parte’, ovvero attenta al pensiero delle donne, la realtà complessa e labile del mondo contemporaneo. Organizza incontri, mostre, seminari, dibattiti sull'arte in tutte le sue accezioni e sperimentazioni.

Incoraggia il confronto e lo scambio con artiste e scrittrici di altri paesi, di altre culture, di altri ambiti d’intervento, sempre ponendo in primo piano il rapporto intergenerazionale che consente l'individuazione delle ‘voci’ attuali e ‘a venire’, che possono e potranno arricchire il paesaggio culturale di questo paese per certi versi refrattario a ciò che appare ancora ‘non canonico, ‘non conformista’, in una parola ‘irriducibile’ al consueto. Oggi le componenti del Comitato sono otto, fra artiste e scrittrici, che, lungi dal perseguire un improbabile astratto femminile valido una volta per tutte, si muovono sul terreno accidentato della storia, delle relazioni interpersonali, delle dinamiche sociali che mutano costantemente e si complicano per fenomeni migratori, aleatorietà del lavoro, deterioramento della qualità della vita; aspetti questi che sempre più sollecitano una reazione creativa in grado di rilanciare nuove sfide ideali.

www.dars-udine.it