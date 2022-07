'Paesaggi che cambiano' in mostra a Pesariis

Inaugura venerdì 29 luglio, alle 18.30 al Museo dell'Orologeria di Pesariis, la prima mostra del comitato friulano Dars – Donna Arte Ricerca Sperimentazione correlata al progetto 2022 dedicato alla VI edizione della Rassegna internazionale biennale del Libro d'Artista “Come un racconto Allievi&Maestri”.

Grazie alla partnership e collaborazione dell'amministrazione comunale di Prato Carnico, al sostegno della Regione e al patrocinio della Fondazione Friuli, Paesaggi che cambiano – Changing landscapes apre una serie di eventi disseminati in Friuli Venezia Giulia legati alle tematiche Confini / Tempo / Natura / Muri. Questa sezione specifica è stata ideata raccogliendo la proposta della Regione di progettare azioni da concepire come percorsi di avvicinamento a GO!2025 - Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura.

Interverranno all'inaugurazione l'assessore alla Cultura del Comune di Prato Carnico, Gino Capellari, e la presidente del Dars Lucrezia Armano.

La straordinarietà di questo territorio, la Val Pesarina chiamata anche la Valle del Tempo e del piccolo borgo di Pesariis, tra i più belli della Carnia famoso per la produzione di orologi sin dal XVII secolo, ha dato al Dars l'opportunità di focalizzare il tema sulla specificità di questo luogo invitando dieci artiste a raccontare il Tempo con il loro sentire e la loro creatività racchiuse in una forma espressiva originale e unica: il Libro d'Artista.

Il Comune di Prato Carnico, ospitando questo evento, punta a valorizzare ancor di più il percorso espositivo che racconta oltre 300 anni di storia dell’orologeria pesarina. Il Libro d'Artista ben si integra con l’idea dell’amministrazione di far diventare il Museo un luogo aperto e culturalmente vivace, uno spazio di incontro e confronto che stimoli la creatività e che possa attirare anche nuovo pubblico.

Ecco che il confine del tempo viene chiamato a suggerire identità, circolarità e rimandi in perenne mutamento e il risultato si potrà ammirare in mostra attraverso le opere di Serena Giacchetta, Renza Moreale, Marisa Moretti, Rosalba Piccini, Michela Sbuelz, Carla Sello, Alessandra Spizzo, Laura Stor, Maddalena Valerio e Francesca Zamolo. Come ogni libro, anche il Libro d'Artista ha in sé la capacità di generare percorsi emozionali che, in questo caso, si sviluppano anche attraverso modalità sensoriali.

I visitatori, a differenza delle altre forme d'arte che stimolano principalmente una suggestione visiva, possono toccare, sfogliare, aprire, chiudere, leggere l'opera e relazionarsi con essa. L'originalità risiede nella capacità narrativa, utile a comprendere il mondo visibile e invisibile che ci circonda e in grado di veicolare cultura attraverso forme, tecniche e messaggi tra i più vari.

A fine visita ci sarà un momento conviviale grazie allo sponsor Vie d'Alt di Prepotto, storica realtà vitivinicola friulana, che ha offerto per l'occasione il Vin d'honneur.

Orario: lunedì-venerdì 10 - 13 e 14 – 18 / Sabato e domenica 10 – 18. Tariffa intera per l’ingresso al Museo 3 euro

Per informazioni: Ufficio di informazione e accoglienza turistica Prato Carnico 0433 69420 / info@comune.prato-carnico.ud.it

Il Comitato friulano Dars (Donna Arte Ricerca Sperimentazione), nato nel 1979, grazie al lavoro straordinario e innovativo di personalità illustri come Elsa Buiese, Dora Bassi, Nevia Benes, Maria Teresa De Zorzi, Isabella Deganis, Giuditta Dessy, Gina Morandini, si propone di indagare da un’ottica ‘di parte’, ovvero attenta al pensiero delle donne, la realtà complessa e labile del mondo contemporaneo. Organizza incontri, mostre, seminari, dibattiti sull'arte in tutte le sue accezioni e sperimentazioni.

Incoraggia il confronto e lo scambio con artiste e scrittrici di altri paesi, di altre culture, di altri ambiti d’intervento, sempre ponendo in primo piano il rapporto intergenerazionale che consente l'individuazione delle ‘voci’ attuali e ‘a venire’, che possono e potranno arricchire il paesaggio culturale di questo paese per certi versi refrattario a ciò che appare ancora ‘non canonico, ‘non conformista’, in una parola ‘irriducibile’ al consueto. Oggi le componenti del Comitato sono otto, fra artiste e scrittrici, che, lungi dal perseguire un improbabile astratto femminile valido una volta per tutte, si muovono sul terreno accidentato della storia, delle relazioni interpersonali, delle dinamiche sociali che mutano costantemente e si complicano per fenomeni migratori, aleatorietà del lavoro, deterioramento della qualità della vita; aspetti questi che sempre più sollecitano una reazione creativa in grado di rilanciare nuove sfide ideali.