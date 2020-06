'Pesci fossili dai monti friulani' on line la presentazione

C'è tempo fino al 19 luglio per visitare la mostra 'Pesci fossili dai monti friulani' allestita a Palazzo Frisacco a Tolmezzo. E' quindi possibile visitare la mostra curata dal Museo Friulano di Storia Naturale di Udine per il Geoparco delle Alpi Carniche, inaugurata poco prima del lockdown e dedicata alla fauna che popolava gli ambienti di mare e costa nel Triassico, più di 200 milioni di anni fa. Quegli antichi fondali, ricchi di resti degli organismi che lì vivevano, costituiscono oggi le rocce che affiorano in particolare nella Val Tagliamento e nella zona di Raibl, nel tarvisiano.



Al piano terra del Palazzo è sempre visitabile la collezione della Pinacoteca Corbellini. Sono stati approntati percorsi e modalità di visita che garantiscono la fruizione in sicurezza. Si ricorda, naturalmente, l’obbligo di indossare la mascherina.



L’ingresso è gratuito. La mostra “Pesci fossili dai monti friulani” sarà visitabile fino al 19 luglio 2020 con i seguenti orari:

Le visite sono proposte nelle giornate di sabato e domenica in due fasce orarie, alle 16 e alle 17. E' possibile concordare un appuntamento in altre giornate.

Per info consultare il sito web www.geoparcoalpicarniche.org o contattare ai seguenti numeri:

Geoparco delle Alpi Carniche - UTI della Carnia

Tel. 0433 487779 – 487726 – 335 7697838

Email info@geoparcoalpicarniche.org