Sarà presentato venerdì 18 febbraio, alle 18, in Villa Vicentini Miniussi, in piazza dell'Unità 24, a Ronchi dei Legionari, il catalogo della mostra "Pino Furlan. Verificare i limiti dell'infinito. 1920-1987", edito dal Consorzio Culturale, che con il Comune di Ronchi dei Legionari ha allestito l'esposizione inaugurata il 10 dicembre. Nell'occasione i curatori della mostra, Marina Dorsi e Luca Geroni, dialogheranno con Claudia Crosera, storica dell'arte, funzionaria della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia.

L'appuntamento rientra nella serie di eventi promossi, nell'ultimo mese di apertura dell'esposizione, dal Comune di Ronchi dei Legionari e dal CCM-Ecomuseo Territori per valorizzare la mostra dedicata all'opera del pittore Pino Furlan e allestita nell’Antiquarium di via Androna Palmada, nella sede del Consorzio Culturale di Villa Vicentini Miniussi e nell’Auditorium comunale. Il 25 febbraio, alle 18, il pittore Luciano de Gironcoli ricorderà l'artista e l'amico Pino Furlan, dialogando con Livio Comisso e Luca Geroni.

Il 4 marzo, alle 18, l'appuntamento sarà dedicato a "Il recupero della collezione "Pino Furlan" del Comune di Ronchi dei Legionari" e vedrà il curatore Luca Geroni confrontarsi con Lucio Zambon e Ginevra Pignanoli. A chiudere il ciclo di eventi collaterali il finissage della mostra l'11 marzo, alle 18. Il momento conclusivo del percorso espositivo vedrà intervenire i due curatori e la critica d'arte Franca Marri. Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione tramite mail all’indirizzo biblioteca@comuneronchi.it oppure chiamando il numero 3312313488 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, anche con messaggio WhatsApp.

Proseguono nel frattempo le visite guidate alla mostra (su prenotazione, ai medesimi recapiti di cui sopra) nelle giornate di sabato 19 febbraio, alle 10, domenica 27 febbraio, alle 10, mercoledì 2 marzo, alle 10, e sabato 5 marzo, alle 16. Rimane inoltre aperta fino all'11 marzo la mostra collaterale "Pino Furlan. L'opera grafica e pittorica tra astratto e figurativo", inaugurata il 5 febbraio alla Galleria d'arte La Fortezza di via Ciotti 25 a Gradisca d'Isonzo. La mostra, realizzata sempre nell'ambito dell'evento espositivo principale di Ronchi dei Legionari, è curata da Luca Geroni e Livio Comisso ed è aperta il mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17.30 alle 19.30, il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30.