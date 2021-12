‘Quando in Istria e in Dalmazia c’erano gli scout – Frammenti di storia patria’ è il titolo della conferenza di Lucio Costantini, in programma mercoledì 15 dicembre alle 17 all'Università della Terza Età Naliato in viale Ungheria 18 a Udine.

Costantini, oltre che socio dell’Angvd - Amici dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Udine, è presidente dell'Associazione Friulana Emilio Salgari e fondatore del sodalizio udinese Storiaèmemoria.