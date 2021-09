'Rex, Il sogno azzurro – The blue riband', la nascita di un mito

Al MuCa - Museo della Cantieristica di Monfalcone, mercoledì 8 settembre alle 18.00, verrà presentato per la seconda volta al pubblico il libro 'REX, Il sogno azzurro – The blue riband', voluto da Fondazione Ansaldo, scritto da Flavio Testi, pubblicato e distribuito da Erga Edizioni.



Fondazione Ansaldo ha voluto questo libro per celebrare il mito del più grande transatlantico mai costruito in Italia - 51.060 tonnellate di stazza lorda per una lunghezza di 268 metri, una larghezza di 30 metri e un’altezza 37 metri, con 4 eliche e 4 motori capaci di una potenza di 140.000 cavalli -, varato il primo agosto 1931 nei Cantieri Navali Ansaldo di Sestri Ponente e affondato l’8 settembre 1944 dai razzi e siluri accanitamente lanciati dagli aerei della Royal Air Force nella solitudine e nel silenzio della baia di Capodistria, opposta geograficamente a quella dove era nato.



Il suo affondamento è stato l’ultimo atto di una vita operativa eccezionale, seppur breve, suggellata nel 1933 con la vittoria del Nastro Azzurro, grazie ad una traversata tra Europa e America di 4 giorni, 13 ore e 58 minuti. Il REX percorse le 3.181 miglia che separano Gibilterra dal faro di Ambrose a una velocità media di 28,92 nodi, arrivando a destinazione con un giorno d’anticipo, un record che detenne per due anni. Ed è proprio a questa competizione che si riferisce il titolo del libro.



Un mito fatto di tanti altri miti: a bordo del REX viaggiarono autentiche leggende quali il “gigante buono” Primo Carnera, l’“uragano di Amsterdam” Vittorio Tamagnini, Walt Disney, Clark Gable, Salvador Dalì, Ingrid Bergman, Gianni Agnelli, Arturo Toscanini, Eugenio Montale, Luigi Pirandello e moltissimi altri. Non solo personaggi celebri, ma sul REX attraversarono l’Atlantico tra i 30.000 e i 50.000 ebrei che trovarono rifugio in America durante il periodo delle persecuzioni razziali.Il REX è entrato nel mito anche per la leggendaria intercettazione del 12 maggio 1938 in pieno Atlantico, a 700 miglia da New York, effettuata da tre prototipi di bombardieri B17, le cosiddette “Fortezze volanti”. Un tributo a questo evento avvenne nel 2007 con la replica dell’intercettazione REX Replay.L’assurdo accanimento nell’affondarlo ha contribuito a consolidarne l’aura di mito che ancora oggi vive nella memoria collettiva: la Zanussi volle il nome del transatlantico per i suoi elettrodomestici di alta gamma; nel 1963 la Peroni chiamò Nastro Azzurro la sua la birra premium con l’ambizione di farla diventare la birra italiana più amata nel mondo. Dieci anni dopo, nel 1973, Fellini lo rese immortale omaggiandolo nel suo capolavoro Amarcord.Su queste e altre storie sarà incentrata la presentazione di Monfalcone, con la tavola rotonda che svilupperà il tema “la nascita di un mito”.Tra le oltre 250 pagine del volume è possibile leggere di come sia nato questo mito che da 90 anni è sinonimo di orgoglio italiano e che, anche con i suoi interni eleganti e raffinati, è stato simbolo itinerante del made in Italy nel mondo.Il volume bilingue (italiano e inglese) e con sovra-copertina poster, stampato e distribuito da Erga Edizioni, è in vendita presso il circuito delle librerie su tutto il territorio nazionale al prezzo di 25 euro e presso le principali piattaforme on-line.