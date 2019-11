'Rigenerare un’Unione europea riformista e attenta al sociale' con Roberto Rossini

“Rimettere al centro dell’azione politica il tema del lavoro, per un’Europa equa e solidale”: è questa la ricetta del presidente Acli Roberto Rossini per una rigenerazione dell’Europa dei popoli, attenta anziché distante dalle esigenze dei suoi cittadini. “Rigenerare un’Unione europea riformista e attenta al sociale” è appunto il tema del secondo incontro in programma a Pordenone nell’ambito di “Urgenze Europa”, edizione 2019 del Corso di cultura storico-politica promosso dall’IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei, a cura del giornalista e docente Roberto Reale. Appuntamento nell’Auditorium del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone giovedì 21 novembre alle 15.30. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, gradita l’iscrizione email IRSE irse@centroculturapordenone.it tel. 0434 365326.



Portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Italia, il presidente nazionale ACLI Roberto Rossini, in dialogo con Roberto Reale ci guiderà in un’analisi attraverso le politiche di welfare, di solidarietà e assistenza che i Paesi europei devono riconoscere e avviare se vogliono realmente esprimere una nuova Europa dei popoli in luogo della vecchia e inadeguata euro-oligarchia. «Il fondamento dell’Europa è la pace – spiega Rossini -. Oggi la concretezza e il buon senso dei padri fondatori dell’Ue sembra disattesa, per continuare a garantirla servono ponti culturali e un modello comune di sviluppo sostenibile che rimetta al centro il tema del lavoro, Primo passo è una politica di formazione professionale di fronte alla rivoluzione industriale in corso: investimenti seri nel long life learning per offrire adeguate competenze e capacità di rispondere ai cambiamenti richiesti dall’industria 4.0». Roberto Rossini è nato nel 1964 a Brescia, dove vive. Laureato in scienze politiche, è docente di Sociologia presso l’Istituto bresciano Maddalena di Canossa. Nel 1994 aderisce alle Acli. Dal 2000 al 2016 è membro della Presidenza Provinciale delle Acli di Brescia. Nell’estate del 2010 diviene il responsabile nazionale della comunicazione, mentre tre anni dopo assume la guida dell’Ufficio studi nazionale. L’8 maggio del 2016 il XXV Congresso nazionale delle Acli lo elegge Presidente nazionale.



