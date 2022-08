'Ronchi, 50 anni di aeroporto militare'

'Ronchi dei Legionari, 50 anni di aeroporto militare. Le infrastrutture dal 1931 al 1981'. E' questo il titolo di un'interessantissima mostra che, martedì 30 agosto, alle 17.30, sarà inaugurata all'auditorium Casa della cultura.

A proporla sarà Giorgio Storni, socio dall'associazione arma aeronautica, il quale presenterà una serie di materiali fotografici ed alcuni cimeli relativi alle infrastrutture aeroportuali demaniali dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari.

L'esposizione, che rimarrà aperta sino al 12 settembre, è promossa dalla biblioteca Sandro Pertini e dall'assessorato comunale alla cultura, sempre nel grande e ricco contenitore di “Ronchi cultura”. Potrà essere visitata il mercoledì, venerdì e sabato, dalle 10 alle 12, mentre visite guidate possono essere programmate telefonando al numero 3482224350.

Una storia importante, quella dello scalo militare ronchese, intitolato al tenente pilota Federico Tonizzo, morto nel cielo della Marmarica il 31 ottobre 1940 e decorato della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Una storia che inizia proprio negli anni Trenta. Ma risalgono al 30 novembre 1935 le prime tracce ufficiali dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, all'interno di un rapporto scritto dal comando dell’aeroporto “Grego” di Gorizia, quando funge da base di supporto all’addestramento dei velivoli del 4° Stormo Caccia. Ronchi dei Legionari, poi, sarà pista per le attività operative dei Cantieri riuniti dell’alto Adriatico e fu persino usato dalla Luftwaffe tedesca. E fu proprio qui che si sviluppò l’attività della Meteor, l’industria aeronautica fondata da Furio Lauri, che nacque l’aeroclub “Falco” e dove si svilupparono memorabili e frequentatissime giornate dell’aria.

Il 2 dicembre del 1961, poi, con il decollo da Ronchi dei Legionari per Roma del primo aereo, un Douglas DC3 della SAM-Società Aerea Mediterranea, viene definitivamente avviata l'attività aerea commerciale. Storia fatta di uomini e, come detto, di infrastrutture. Le baracche metalliche prima ed il “Villaggio Azzurro” poi, con la torre di controllo demolita solo pochi anni orsono. Quella costruita nel 1966, usata per molti anni dai controllori del traffico aereo con le stellette e in funzione sino al 1982, quando venne inaugurata la nuova ed ancora attuate struttura. La vecchia torre, inserita in quello che venne chiamato il “Villaggio Azzurro”, ovvero gli alloggiamenti del personale militare, rimase in servizio sino ai primi anni Ottanta.

Dopo il primo marzo del 1981, a livello nazionale, fu decisa la smilitarizzazione dei servizi di controllo del traffico aereo e di meteorologia. Ed allora il personale con le stellette fu trasferito in altre basi su tutto il territorio italiano. La caserma ronchese, dunque, venne chiusa e iniziò il suo lungo declino. Iniziò il suo declino anche la torre, quella che, va ricordato, fu oggetto dell'applicazione del faro di avvicinamento ad opera di un elicottero dell'esercito degli Stati Uniti che era decollato appositamente da Aviano. L'Arma Azzurra era arrivata qui molto tempo prima.

A parte l'utilizzo dello scalo per fini militari, l'Aeronautica Militare, prendendo atto del potenziamento aeroportuale in atto, non potendo più sostenere il giornaliero pendolarismo dei suoi uomini tra Gorizia e Ronchi dei Legionari, costituì, il 15 luglio 1966, un distaccamento aeroportuale straordinario, alle dipendenze della base di Campoformido. Ne assunse il comando il maresciallo pilota Giovanni Collini, proveniente da Gorizia come, per altro, la maggior parte del personale militare che poté usufruire di alloggi di servizio, grazie alla concessione da parte del Consorzio di quattro prefabbricati metallici.