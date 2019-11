'Ronchi dei Partigiani', gli atti a cinque anni dal convegno

Il 9 novembre a Ronchi, alle 18.30 nell’Auditorium comunale, dal fiumanesimo, alla Resistenza, con il libro ‘Ronchi dei Partigiani. Toponomastica, odonomastica e onomastica a Ronchi e nella Venezia Giulia’. A cinque anni dal convegno, ora è il momento del libro. “Come promesso, nel centenario della marcia fiumana, esce il libro su ‘Ronchi dei Partigiani’, edito da Kappa Vu edizioni”, raccontano gli autori. Un testo di 224 pagine che contiene gli interventi di Luca Meneghesso, tra l’altro anche curatore del libro, di Marco Barone, Maurizio Puntin, di Wu Ming 1, di Piero Purich, di Boris Pahor, di Alessandra Kersevan, Silvano Bacicchi, Miro Tasso e Claudio Cossu.

Nasce il 18 luglio 2013, per iniziativa di alcuni/e cittadini/e di Ronchi, la pagina facebook per mettere in discussione il nome di Ronchi dei Legionari, proponendo, come provocazione culturale, storica e politica, Ronchi dei Partigiani. “La motivazione è data dalla convinzione che se Ronchi si deve identificare con qualcuno, questo va trovato nei partigiani che hanno sacrificato la loro vita per la libertà di questa comunità”, raccontano, ancora, gli autori. Il libro contiene gli Atti del convegno ‘Di cos'è il nome un nome? La toponomastica a Ronchi e nella Venezia Giulia tra imposizione e mistificazione’, tenutosi proprio a Ronchi il 14 giugno 2014, promosso dal gruppo stesso con l'adesione di diverse associazioni locali. Viene pubblicato in occasione del centenario della cosiddetta Marcia di Ronchi, arricchito da una serie di appendici - che approfondiscono alcuni temi legati alla storia, alla toponomastica, all'onomastica ed all'odonomastica del territorio monfalconese in particolare, ma anche della regione impropriamente definita Venezia Giulia. Se ne parlerà il 9 novembre all'Auditorium di Ronchi, con Marco Barone, Luca Meneghesso, Alessandra Kersevan, Piero Purich, Anna Di Gianantonio, Claudia Cernigoi. L'evento è promosso dall'ARCI circolo E. Curiel di San Canzian d'Isonzo, associazione Jadro, libreria La Linea d'Ombra, Kappa Vu Edizioni e Resistenza Storica.