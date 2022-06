'Rotta su Venezia' agli Incontri con l’autore e con il vino

Secondo appuntamento degli Incontri con l’autore e con il vino, promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall’enologo Michele Bonelli.

Giovedì 16 giugno alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, Gianni Pasin presenta “Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la litoranea veneta. Da Chioggia a Trieste” (Ediciclo), in dialogo con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto.

Un viaggio in barca e in bici solcando le lagune, i Fiumi e i canali della Litoranea Veneta, antico sistema di vie d’acqua che collega il Po al Golfo di Trieste, tra terra e mare. Città antiche, Chioggia, Venezia e Trieste, porti, borghi, isole, spiagge e aree naturali si alternano lungo l’arco costiero che si spiega tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La navigazione e la pedalata, con il loro andamento slow, lasciano spazio a storie, incontri, riflessioni, scorci e tramonti indimenticabili. Paesaggi mai visti e luoghi noti emergono dalle acque come tante nuove scoperte e si fanno conoscere nella loro anima più autentica. Un viaggio tra storia, sapori e tradizioni di genti e terre strappate all’acqua. Esperienze uniche da rivivere grazie alle indicazioni per ripercorrere le tappe del percorso.

Il vino in abbinamento all’incontro con l’autore sarà la Ribolla Gialla della Tenuta Ca’ Bolani di Cervignano del Friuli, fresca floreale e agrumata, perfetta per un brindisi estivo. Un vino di tradizione e territorio che Ca’ Bolani interpreta rispondendo ad uno stile contemporaneo, fresco e dinamico cogliendo suggestioni mediterranee. Il corredo aromatico vira su sentori floreali e fruttati di fiori bianchi, ginestre, agrumi e frutta a polpa gialla. In bocca si caratterizza per rotondità, equilibrio e freschezza. Nota peculiare è la piacevole sapidità, molto fine ed elegante, in perfetto equilibrio con le altre componenti.

All’interno del PalaPineta ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter acquistare le copie del libro con la possibilità di farsele autografare dall’autore.

Gli Incontri con l’autore e con il vino sono organizzati dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito e curati da Alberto Garlini, Giovanni Munisso e Michele Bonelli. La manifestazione e le iniziative collegate (corso di scrittura creativa, cene con l’autore) hanno il sostegno della Città di Lignano Sabbiadoro - Assessorato alla Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Assoenologi, Società Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno Resort, Hotel President Lignano, CiviBank, Ramberti, Ma.in.cart., Officine Zamarian, Dersut Caffè, Lignano Banda Larga, Nosella Dante, T.KOM, Repower, Costruzioni Sabbiadoro, LiveBetter, Lazzarini Impianti, Neri Maurizio, Koki, Marina Punta Verde, Legnolandia.