'Serenissima porta d'Oriente. Dal Friuli alla Cina sulle orme di Basilio Brollo da Gemona'

Non si può portare il Vangelo in Cina senza capire e farsi capire. La pensava così Basilio Brollo, il missionario gemonese che nel 1680 sbarcò in Estremo Oriente assieme ai suoi confratelli francescani e non poteva certo immaginare che quell'incrocio di culture sarebbe entrato nella storia. Il suo desiderio di condividere le conoscenze e la sua tenacia di studioso lo portarono infatti a realizzare il più completo e accurato dizionario cinese-latino dell'epoca. Un testo fondamentale ma dalla storia travagliata: requisito da Napoleone, poi plagiato, finalmente riscoperto nella sua grandezza in tempi relativamente recenti.

La storia affascinante di questo friulano in Cina - tratteggiata dal curatore e scrittore Giuseppe Marini che a Brollo ha dedicato un libro uscito di recente - rivive da oggi fino al 24 ottobre nella mostra "Serenissima Porta d'Oriente", presentata nel municipio di Gemona e ospitata in Castello, dove ha avuto luogo il simbolico taglio del nastro.

Accanto al sindaco Roberto Revelant e all'assessore alla Cultura Flavia Virilli, hanno partecipato alla giornata inaugurale il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, assieme agli assessori Tiziana Gibelli, titolare delle deleghe alla Cultura, e Barbara Zilli. L'iniziativa culturale - è stato rimarcato - è di ampio respiro in quanto allarga il suo sguardo su tre secoli, dal Quattrocento alla fine del Seicento, per raccontare il rapporto tra il Friuli e le terre del lontano Oriente.

Proprio su questo confronto si è aperta la riflessione di Zanin. "La mostra - ha osservato il presidente del Consiglio regionale - unisce due date importanti: il 1420, la fine della Patria del Friuli, e il 1680, il momento del viaggio di padre Brollo verso la Cina. La conclusione di un'esperienza straordinaria sbocca in un percorso importante di confronto con l'altro, come a dire che a ogni fine c'è un inizio".

"E questo - ha aggiunto Zanin - va preso come un augurio: per molti mesi abbiamo avuto contatti con la gente solo in modo indiretto, tanto che oggi vedere la sala piena è un balsamo per l'anima. Speriamo di trovarci anche ora in un punto di passaggio tra la fine di un periodo difficile per la nostra comunità e la ricostruzione, non solo sanitaria ma anche economico-sociale".

Quanto ai contenuti dell'esposizione, il presidente ha definito la cultura "un potente motore di rilancio, perché competenze e conoscenze servono sempre e a tutti i livelli". "La storia di Basilio Brollo - ha detto ancora Zanin - ci insegna anche l'importanza delle lingue come strumento di comunicazione e dunque di dialogo, e ci spinge a metterci nei panni dell'altro".

Il presidente dell'Aula ha quindi ribadito che "fondamento della nostra specialità è la lingua: abbiamo un'autonomia perché c'è una lingua che va tutelata e che è il frutto di una patria, di un comune sentire. Da qui dobbiamo ripartire perché dentro la lingua, come spiegano i filosofi, ci sono i valori di ogni comunità. Dirlo qui a Gemona ha un peso particolare perché questa terra diede un grande esempio di ripartenza dopo la tragedia del terremoto. Tradizione, radici e innovazione: sono questi gli ingredienti che ci consentiranno quella che in Consiglio abbiamo chiamato la terza ripartenza".

Merito, curiosità e coraggio. Sono queste le caratteristiche che l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli ha attribuito alla mostra "Serenissima porta d'Oriente. Dal Friuli alla Cina sulle orme di Basilio Brollo da Gemona".

"Il successo che questa mostra avrà è insito nel merito del grande lavoro svolto da chi l'ha voluta e organizzata. La Regione ha sostenuto questo progetto per merito intrinseco, come fa sempre per i progetti culturali, e dunque onore al merito di tutta l'Amministrazione comunale di Gemona, sindaco e assessore alla Cultura in primis, e alla squadra di studiosi", ha detto Gibelli aggiungendo che "il pregio di questa esposizione sta nella capacità di sollecitare la curiosità sulla figura di Basilio Brollo e di rendere accessibile al pubblico, attraverso un curatissimo allestimento, le grandi scoperte che i ricercatori hanno condotto e che ne restituiscono la grandezza umana e lo spessore culturale".

Gibelli ha inoltre sottolineato il coraggio che Brollo dimostrò nel condurre la sua opera, quando nel 1680 il padre francescano, missionario in Cina, scrisse uno dei primi dizionari sino-latini della storia moderna spinto dall'esigenza di abbattere gli ostacoli linguistici e culturali nel cammino del proselitismo ad Oriente del messaggio cristiano.

"Un esempio dello sviluppo culturale e della crescita che la comunità gemonese sta dimostrando in questi anni" è stato invece il messaggio portato dall'assessore regionale alle Finanze, la gemonese Barbara Zilli, che ha evidenziato "quanto sia stata fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione di questo speciale evento".

Il profilo di padre Brollo è stato tracciato da Giuseppe Marini, uno dei tre curatori scientifici assieme a Giuseppe Trebbi e Miriam Davide, che ha ripercorso le tappe della riscoperta dell'opera di Brollo. Fu una diatriba tra sinologi francesi a restituire al frate gemonese la dignità e l'autorevolezza scientifica del suo dizionario. Quello di Brollo fu l'unico dizionario sino-latino tra gli undici codici cinesi inseriti nella raccolta di 500 codici requisiti alla biblioteca apostolica da Napoleone, così come prevedevano le condizioni sulla cessione dei beni culturali contenute negli armistizi firmati dall'imperatore francese.

Solo all'inizio del 1900 fu pienamente riconosciuta a Brollo la paternità del dizionario e la raffinatezza della sua ricerca che la mostra racconta, ripercorrendo in oltre duecento anni di storia, dal 1420 al 1680, il legame tra Cina e Friuli; un legame favorito dalla Repubblica di Venezia che fece di Gemona uno snodo fondamentale dei suoi commerci verso il centro Europa come testimoniano gli esempi di abbigliamento, arte ceramica, pittura e scultura esposti al castello.