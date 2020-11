Sono passati 45 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Nel 1975 venne a mancare l’autore che nella sua “Quadri Friulani”, volle ricordare le vicende vissute nel paese di Ruda.

Il Sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi: “Vogliamo dedicare un pensiero a questo grande personaggio del ‘900. Un poeta che fece conoscere il nome di Ruda al grande pubblico. Nella nostra piazza principale, proprio sui muri del municipio, vicino alla chiesa e alla piazza del mercato, abbiamo voluto dedicare un grande murales a Pier Paolo Pasolini. A fianco alla sua immagine, i versi della poesia che ci è più cara”.

"Quadri friulani" di Pier Paolo Pasolini, inserita nella raccolta "Le Ceneri di Gramsci" del 1957, recita testualmente:

“Ti ricordi di quella sera a Ruda? / Quel nostro darsi, insieme, a un gioco / di pura passione, misura della nostra cruda / gioventù, del nostro cuore ancora poco / più che puerile? Era una lotta / bruciante di se stessa, ma il suo fuoco / si spandeva oltre noi, la notte, / ricordi?, ne era tutta piena nel fresco / vuoto, nelle strade percorse da frotte / di braccianti vestiti a festa, /di ragazzi venuti in bicicletta / dai borghi vicini: e la mesta, / quotidiana, cristiana, piazzetta / ne fiottava come in una sagra. / Noi, non popolani, nella stretta / del popolo contadino, della magra / folla paesana, amati quanto / ci ardeva l'amare, feriti dall'agra / notte ch'era loro, del loro stanco / ritorno dai campi nell'odore / di fuoco delle cene... uno a fianco / all'altro gridavamo le parole / che, quasi incomprese, erano promessa / sicura, espresso, rivelato amore. / E poi le canzoni, i poveri bicchieri / di vino sui tavoli dentro la buia / osteria, le chiare facce dei festeggeri / intorno a noi, i loro certi occhi sui / nostri incerti, le scorate armoniche / e la bella bandiera nell'angolo più / in luce dell'umido stanzone. / Ora, lontano, diverso, nel vento quasi / non terrestre che smuovendo l'aria / impura, trae vita da una stasi / mortale delle cose, rivedo i casali, / i campi, la piazzetta di Ruda; / su, le bianche alpi, e giù, lungo i canali, / tra campi di granoturco e vigne, l'umida / luce del mare”.