'Tiliment, il Fiume si racconta”, a Pordenone la mostra di Eugenio Novajra

Da venerdì 9 luglio e fino al 29 agosto è possibile visitare al museo di storia naturale, in via della Motta 16, “Tiliment, il Fiume si racconta”, mostra fotografica di Eugenio Novajra.



L’esposizione presenta in chiave multimediale un atto d'amore per il fiume Tagliamento da parte di Novajra, che opera in Italia da oltre trent'anni. Il fotografo di origini torinesi ma friulano d’adozione è un grande appassionato del suo territorio tanto da volerlo raccontare quotidianamente attraverso le sue fotografie.



Il progetto sul Tagliamento nasce nell'estate del 2018 come un viaggio che racconta attraverso una dimensione temporale il fiume, sospeso in un "eterno presente".



Lo scopo è mostrare il fiume non solo come spazio fisico fatto di acque, sassi, ghiae, alberi, ma come un luogo dell'anima. Un luogo vissuto dal fotografo come un ambiente naturale, dove lo spazio interiore del silenzio e della solitudine diventano luogo di meditazione.



Come un richiamo spontaneo delle cose, piuttosto che una scelta razionale, il progetto fotografico e multimediale inizia sul suo corso, le sue genti e l'impatto dell'uomo che non ha risparmiato la natura di questo fiume alpino, unico al mondo.



L’esposizione è visitabile da giovedì a domenica dalle 15:00 alle 19:00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0434 392950.