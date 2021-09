'Ultimi respiri a Kabul - Tra la neve bianca e i lupi neri' a Centro Balducci

Giovedì 9 settembre, alle 20.30, al Centro Balducci di Zugliano è in programma la presentazione del libro "Ultimi respiri a Kabul - Tra la neve bianca e i lupi neri” di Fawad e Raufi. Pierluigi di Piazza dialogherà con l'autore.



Questo libro è la sua testimonianza di cosa significa nascere, crescere e vivere tra le bombe, cosa significa vivere da profughi in Pakistan, l'impatto dell'infanzia e della giovinezza con un mondo dove non c'è posto per la pace, uno scorcio, attraverso lo sguardo di un bambino che diventa adulto, di una realtà difficile dove la tradizione resiste, dove la cultura viene messa ai margini per lasciar posto alla povertà e alla morte di ogni genere. Un viaggio che dura 24 anni, da quando nasce alla notte in cui è costretto a scappare dalla sua terra, per poter avere una speranza di vita.



Per partecipare è obbligatorio esibire il Green pass.



Link per prenotazione: https://forms.gle/BpZVGU434JJ6RRNX6