'Un Libro Lungo Un Giorno' a Monfalcone

Anche la Biblioteca comunale di Monfalcone partecipa all’ottava edizione della Giornata regionale di promozione della lettura “Un Libro Lungo Un Giorno 2021”, promossa nell’ambito del progetto “LeggiAMO 0-18”. Venerdì 29 ottobre, a Monfalcone “Città che legge” – riconoscimento ottenuto dal Centro per il libro e la lettura” – sarà proposta una lettura corale del testo “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono: un libro pieno di speranza ma anche di forza, che vuole contrastare i tempi difficili, che anche noi stiamo vivendo, con piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza e che creano bellezza. Attraverso un collage di otto video in cui ciascun lettore leggerà un pezzo del libro, sarà resa disponibile sul canale YouTube della Biblioteca Comunale la lettura integrale del testo.

L’iniziativa si svolgerà in contemporanea agli altri eventi che, in tutto il Friuli Venezia Giulia, proporranno letture e racconti, festeggiando questa giornata speciale in ogni ambito (a casa, a scuola, al lavoro), con l’obiettivo di diffondere buoni esempi e aprire le porte sulla pratica quotidiana della lettura, che fa crescere tutti (bambini, ragazzi e adulti), specie se condivisa.



Tutto ciò che verrà prodotto sarò condiviso e andrà a comporre il bellissimo diario multimediale di “Un Libro Lungo Un Giorno 2021”, che racconterà le centinaia di azioni di lettura di tutta la regione e sarà a disposizione sui canali di LeggiAMO 0-18.LeggiAMO 0-18 è il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.