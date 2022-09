Dopo 54 anni di attività ininterrotta nelle sedi di Venezia e di Udine, la Galleria Nuovo Spazio allestisce una mostra in ricordo di un maestro, Giuseppe Zigaina, che Luciano Chinese, titolare della galleria, ha seguito fin dai primi anni quando, 25enne, apriva il suo spazio, allestendo numerose mostre personali.

La mostra 'Zigaina, Mente e cervello', allestita nella sede di Udine in via Manin 8/7 (Palazzo Manin), sarà inaugurata sabato 1 ottobre alle 18. In esposizione opere dagli Anni '50 agli '80, in una rassegna contenuta ma con lavori interessanti, anche di grandi dimensioni e varietà di soggetti. Ci saranno anche gli scritti di Zigaina su Pier Paolo Pasolini.

La mostra, che gode del patrocinio dei club per l’Unesco di Udine e Venezia, sarà visitabile fino al 22 ottobre; orari: dal martedì al sabato ore 16-19.30.

Info: www.galleria-nuovospazio.com