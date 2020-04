100 libri in 100 minuti, Pordenonelegge celebra la Giornata Mondiale del Libro 2020

Il 23 aprile, certo: ma anche e soprattutto gli altri giorni dell’anno. Leggere è un piacere che si rinnova quotidianamente, e domani – giovedì 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro 2020 – è una data da festeggiare tutti insieme, in un abbraccio letterario che sfida e supera i limiti di quello fisico in tempi di pandemia. Ecco che da pordenonelegge arriva l’evento video “100 libri in 100 minuti”, una vera e propria bookpedia che rende omaggio alla grande letteratura italiana e straniera, online domani dalle 11 sul sito e i social di pordenonelegge (youtube, facebook, instragram, twitter). Sarà una appassionante carrellata attraverso 100 titoli, per leggere non solo domani ma tutto l’anno, seguendo il consiglio degli autori italiani che, nelle settimane scorse, avevano aderito all’hashtag lanciato da Fondazione Pordenonelegge #iorestoacasaeleggo. Tutti storici amici della Festa del Libro con gli Autori, tutti protagonisti delle prime venti edizioni che si sono celebrate dal 2000 al 2019, nella terza settimana di settembre nel cuore di Pordenone. I loro consigli hanno registrato oltre 600.000 visualizzazioni in un mese sui social di pordenonelegge.



Adesso, per la prima volta riuniti in un unico video-evento, ci guideranno in uno straordinario sguardo corale verso opere, e autori, che da sempre incantano lettori di tante latitudini: perché rileggere, o scoprire, i libri di Virginia Woolf, Umberto Eco, Thomas Mann, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Mario Rigoni Stern? O quelli di Philip Dick, Alessandro Manzoni, Amitav Gosh, Michel Houellebecq, Kurt Vonnegut, Wislawa Szymborska, Louis-Ferdinand Céline, Katherine Mansfield, Vitaliano Brancati, Carlo Sgorlon, o l’Eneide di Virgilio, così ben restituita nella traduzione di Vittorio Sermonti. Ce lo spiegheranno, fra gli altri, Giancarlo De Cataldo, Massimo Recalcati, Maurizio De Giovanni, Marcello Fois, Rosella Postorino, Silvia Avallone, Nadia Terranova, Marco Missiroli, Andrea Tarabbia, Luca Crovi, Dario Vergassola, Marco Balzano, Fulvio Ervas, Telmo Pievani, Sandrone Dazieri, Massimo Carlotto, Ilaria Tuti, Annalena Benini, Matteo Caccia. E ci sarà spazio anche per suggerimenti e titoli un po’ meno conosciuti: nella produzione d’insieme di pordenonelegge troveremo Mauro Corona che ci consiglia “Yossl Rakover si rivolge a Dio” di Zvi Kolitz, “Tra poche parole” di Nicolás Gómez Dávila. Ilaria Tuti ci racconta "Il sussurro del mondo” di Richard Powers, Dario Vergassola spiega perché leggere “La felicità di Emma” di Claudia Schreiber. Francesco Piccolo segnala "Archivio dei bambini perduti” di Valeria Luiselli, mentre Giancarlo De Cataldo ci raccomanda “La signora del martedì” di Massimo Carlotto. E, chiamato in causa, Massimo Carlotto a sua volta ha in serbo un consiglio: quello di leggere “L'ombra del fuoco”, di Hervé Le Corre. Gianrico Carofiglio segnala le "Settantacinque poesie” di Costantino Kavafis, mentre il suo successo "Il silenzio dell’onda” è consigliato da un’altra autrice, Lorenza Stroppa. E troveremo tantissimi altri consigli per i prossimi giorni nel segno di #iorestoacasaeleggo: nel video evento di pordenonelegge si alterneranno anche Paolo Di Paolo, Loredana Lipperini, Federica Manzon, Chiara Valerio, Massimo Cirri, Michela Marzano, Eliana Liotta, Mariapia Veladiano, Chiara Valerio, Andrea Segrè, Andrea Maggi, Pietro Del Soldà, Massimo Polidori, Luigi Garlando, Laura Pugno e moltissimi altri autori. Perché le storie ci sostengono, anche nei momenti difficili e ogni giorno è buono per iniziare un nuovo libro, o riprendere quello che avevamo lasciato a metà. #iorestoacasaeleggo è un progetto di Fondazione Pordenonelegge a cura di Alberto Garlini, Valentina Gasparet e Gian Mario Villalta. Info www.pordenonelegge.it

Giovedì 23 aprile 2020

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

100 TITOLI

IN 100 MINUTI



Andrea Maggi consiglia "Il libro di tutti i libri" di Roberto Calasso

Lorenza Stroppa consiglia "Il silenzio dell’onda” di Gianrico Carofiglio

Simone Marcuzzi consiglia "Quando ero piccola leggevo libri” di Marilynne Robinson

Enrico Galiano consiglia "De profundis” di Oscar Wilde

Annarita Briganti consiglia "Persone normali" di Sally Rooney

Chiara Valerio consiglia "Lezioni di tenebra” di Helena Janeczek

Flavio Santi consiglia "Il velo dipinto” di W. Somerset Maugham

Andrea Tarabbia consiglia "L’attentato” di Manfred Schneider

Massimo Cirri consiglia "I lager in Italia” di Fabio Galluccio

Mary B. Tolusso consiglia "Tutto chiede salvezza" di Daniele Mencarelli

Lorenzo Tomasin consiglia "Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità Latina e nel Medioevo” di Erich Auerbach

Mariapia Veladiano consiglia "La classe avversa” di Alberto Albertini

Guido Sgardoli consiglia "Mattatoio n.5” di Kurt Vonnegut

Federica Manzon consiglia "Prima di noi” di Giorgio Fontana

Piersandro Pallavicini consiglia "La forza della natura” di Antonio Leotti

Michela Marzano, consiglia “L'autoritratto in blu” di Noemi Lefebvre

Andrea Valente consiglia “Boom!” di Mark Haddon

Davide Morosinotto consiglia "Inarrestabile” di Lee Child

Antonio Ferrara consiglia "Viaggio al termine della notte” di Louis-Ferdinand Céline

Paolo Di Paolo consiglia "Un punto di approdo” di Hisham Matar

Ginevra Lamberti consiglia "Le linee d’ombra” di Amitav Ghosh

Alessandro Zaccuri consiglia "Voi non sapete che non ho paura” di Ludovica Ripa di Meana

Enrico Brizzi consiglia "Trilogia dell’Altipiano” di Mario Rigoni Stern

Francesco Musolino consiglia "Serotonina” di Michel Houellebecq

Luigi Maieron consiglia "Gli dèi torneranno” di Carlo Sgorlon

Francesco Nicodemo consiglia “La strada” di Cormac McCarthy

Giorgio Nisini consiglia "Vita” di Vittorio Alfieri

Nadia Terranova consiglia "Don Giovanni in Sicilia” di Vitaliano Brancati

Marco Balzano consiglia "Lo spirito delle leggi” di Montesquieu

Rosella Postorino consiglia "Il libro di Blanche e Marie” di Per Olov Enquist

Alessandra Sarchi consiglia "Il sussurro del mondo” di Richard Powers

Andrea Segrè consiglia "I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni

Eliana Liotta consiglia “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Silvia Avallone consiglia "La gioia di scrivere” di Wislawa Szymborska

Marcello Fois consiglia "Un punto di approdo” di Hisham Matar

Alberto Casadei consiglia "History” di Giuseppe Genna

Alessandra Tedesco consiglia "Cadró, sognando di volare” di Fabio Genovesi

Alberto Bertoni consiglia "Ossi di seppia” di Eugenio Montale

Loredana Lipperini consiglia “Tutti i racconti” di Katherine Mansfield

Marco Missiroli consiglia "Ragazze di campagna” di Edna O’Brien

Milo De Angelis consiglia "I fiori del male” di Charles Baudelaire

Luigi Ballerini consiglia "Rusty il selvaggio” di S.E. Hinton

Pietro Spirito consiglia “La parete” di Marlene Haushofer

Alessandro Marzo Magno consiglia “Come di diventa nazisti” di William Sheridan Allen

Marco Pacini consiglia “La tentazione di esistere” di Emil M. Cioran

Matteo Bussola consiglia “A misura d’uomo” di Roberto Camurri

Luca Crovi consiglia “Libri di sangue. La sfida dell’inferno” di Clive Barker

Giulio Mozzi consiglia “L’importanza di non capire tutto” di Grace Paley

Laura Pugno consiglia "Sulla pista animale” di Baptiste Morizot

Luigi Garlando consiglia "Il campo di Nessuno” di Daniel Picouly

Nicoletta Costa consiglia "I Buddenbrook” di Thomas Mann

Sandrone Dazieri consiglia "Il cacciatore dì androidi (Blade runner)” di Philip K. Dick

Francesca Rimondi consiglia “Essere mortale” di Atul Gawande

Francesco Piccolo consiglia "Archivio dei bambini perduti” di Valeria Luiselli

Massimo Recalcati consiglia "Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern

Claudio Damiani consiglia "L’Eneide” di Virgilio, nella traduzione di Vittorio Sermonti

Eleonora Molisani consiglia "L’invenzione degli animali” di Paolo Zardi

Maurizio De Giovanni consiglia “La gioia fa parecchio rumore” di Sandro Bonvissuto

Matteo Caccia consiglia “La mia famiglia e altri animali” di Gerald Durell

Davide Barilli consiglia "Il cuore è una selva” di Novita Amadei

Ilaria Tuti consiglia "Il sussurro del mondo” di Richard Powers

Massimo Polidoro consiglia "Storia delle terre e dei luoghi leggendari” di Umberto Eco

Telmo Pievani consiglia "Creature di un sol giorno" di Mauro Bonazzi

Sandro Frizziero consiglia "La letteratura come menzogna” di Giorgio Manganelli

Annalena Benini consiglia “Momenti di essere” di Virginia Woolf

Fulvio Ervas consiglia "Giardini” di Robert Pogue Harrison

Massimo Carlotto consiglia “L'ombra del fuoco” di Hervé Le Corre

Pierluigi Battista consiglia "Topeka School” di Ben Lerner

Gianrico Carofiglio consiglia "Settantacinque poesie” di Costantino Kavafis

Mauro Corona consiglia “Yossl Rakover si rivolge a Dio” di Zvi Kolitz, “Tra poche parole” di Nicolás Gómez Dávila... e altri titoli preziosi

Alberto Pellai consiglia “Con te non ho paura” di Sara Rattaro, “Fratelli” di Simone Marcuzzi... e altri titoli preziosi

Aldo Cazzullo consiglia “I militari italiani nei lager nazisti” di Mario Avagliano e Marco Palmieri

Marta Perego consiglia “Voci dalla luna” di Andre Dubus

Giancarlo De Cataldo consiglia “La signora del martedì” di Massimo Carlotto

Dario Vergassola consiglia “La felicità di Emma” di Claudia Schreiber e altri titoli preziosi

Matteo Corradini consiglia “Vedo Nero" di Andrea Valente, illustrato da Anna Pini

Franco Faggiani consiglia “Le case dei miei scrittori” di Evelyn Bloch-Dano e “Vivere per scrivere” di Enrico Franceschini

Francesco Zarzana consiglia “Gli altri” di Aisha Cerami

Marco Ferri consiglia “Spillover” di David Quammen

Pietro del Soldà consiglia “La gaia scienza” di Friedrich Nietzsche