20 minuti con il CRAF, appuntamento con Francesco Comello

Continua l’appuntamento settimanale dei “20 minuti con il CRAF”. Il live talk, in onda ogni lunedì alle 19 sull’account facebook del Centro Spilimberghese ospita il 5 ottobre il fotografo udinese Francesco Comello. L’autore presenterà la mostra “L’isola della salvezza”, aperta al pubblico dal 9 ottobre al 15 novembre al piano terra di Palazzo Ricchieri a Pordenone e racconterà la genesi del suo progetto espositivo, vincitore della medaglia di bronzo al World Press Photo nel 2017.



“L’incontro virtuale preparerà il nostro pubblico alla visione della mostra e alla conoscenza del fotografo – afferma il direttore del CRAF Alvise Rampini – al quale consegneremo il prestigioso premio Friuli Venezia Giulia Fotografia”.



Francesco Comello ha già vinto nel 2016 il primo premio al World Report Spot Light Award, nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro “Yo soy Fidel” e nel 2019 è stato nominato autore dell’anno FIAF, che gli ha dedicato la monografia “Vite sfiorate”, infine lo scorso luglio si è aggiudicato un posto tra i finalisti al World Report - Master Award e Single shot: “Il suo palmares è notevole come notevoli sono i progetti che ha realizzato in questi anni – sottolinea – aspettiamo il nostro pubblico in diretta per scoprire assieme i contenuti della sua poetica narrazione fotografica per L’Isola della salvezza”. All’appuntamento live parteciperà nelle vesti di moderatore il direttore Alvise Rampini e il giornalista de Il Piccolo Giovanni Tomasin.