25 aprile e resistenze 2020, 51 riflessioni dei ragazzi sulla Liberazione

Gli alunni della classe terza D della scuola secondaria di Pravisdomini hanno realizzato una raccolta di pensieri a partire dai testi individuali di verifica consegnati il 4 aprile 2020. Durante l’anno scolastico, prima della chiusura delle scuole legate alla pandemia del COVID19, era abituale promuovere l’occasione in classe per un confronto tra i ragazzi. Non solo sugli argomenti scolastici, ma anche su temi di attualità e per loro iniziativa. Non solo oralmente, ma anche in forma scritta. È successo ad esempio anche a febbraio scorso, in occasione della giornata del ricordo: un gruppo di studenti ha prima approfondito il tema delle foibe e dell’esodo istriano e poi sviluppato un fascicolo apposito, che è stato distribuito alla comunità di Pravisdomini nel corso della cerimonia pubblica promossa per la ricorrenza dall’amministrazione comunale.

La condizione straordinaria di vita che tutti noi stiamo vivendo in questa primavera 2020 non deve far sfiorire, tanto più a scuola, la volontà e l’abitudine al confronto e allo scambio reciproco. La condivisione anche emotiva delle conoscenze è infatti un tratto essenziale tra i più danneggiati da questa parentesi scolastica lontano dalle aule, in cui la vita scolastica è ridotta alla (pur importante, innovativa e ricca) didattica a distanza.



Nelle settimane del mese di marzo durante le lezioni di storia abbiamo approfondito, a partire da un capitolo del libro di testo, le drammatiche vicende italiane tra l’otto settembre 1943 e il 25 aprile 1945. Il percorso è stato affrontato anche con lezioni online, proposte e suggerimenti di letture, audiolibri e approfondimenti video. A conclusione del percorso, ogni studente ha risposto individualmente a dieci domande di verifica.Così, con la volontà di offrire ai ragazzi la possibilità di leggersi-scambiarsiarricchirsi reciprocamente, ho cominciato a raccogliere in sequenza alcune risposte alle due domande finali della verifica. La nona domanda chiedeva di esprimere il proprio parere a proposito della festività del 25 aprile; la decima, di provare ad attualizzare il significato della parola resistenza, tenendo d’occhio i sentimenti e i modi di pensare dei coetanei più che le idee personali.Gli alunni che compongono la classe e che hanno risposto alle domande sono: