25 aprile, storia di un operaio comunista tra Friuli, Francia e Spagna

Sabato 24 aprile, alle ore 18, si terrà la presentazione del libro 'Un operaio comunista tra Friuli, Francia e Spagna' (ed. KappaVu) che racconta la vita avventurosa, le riflessioni e l'impegno civile di Giovanni Giuseppe Felice "Polo", l'irriducibile (1905-1979), di origini bujesi.

Per accedere all'incontro chiedere il link Zoom con mail a el.tomat@libero.it



La presentazione è collegata alle celebrazioni della Festa della Liberazione dalla associazion culturâl el tomât in collaborazione con la sezione ANPI di Buja "Vilma e Ranieri Pezzetta".

A parlare del libro sarà don Pierluigi Di Piazza che ne scritto la prefazione. Porteranno il loro contributo anche altri ospiti fra cui il figlio di “Polo” Gianni Felice, l'editrice Alessandra Kersevan e il curatore Marco Puppini.



Felice, “Polo l'irriducibile", antifascista e comunista, descrive nelle sue memorie esperienze e stagioni condivise con tanti compagni. Parte da lontano, dalla sua fanciullezza passata nelle fornaci tedesche, in Baviera. Parla della sua formazione sociale e politica nei primi anni Venti a Torino, dell’attività sindacale ed antifascista a Lione, in Francia, la clandestinità, l’arruolamento per la guerra di Spagna, l’internamento nel campo di Vernet, il confino a Ventotene, la lotta partigiana in Friuli (fra Udine, Majano, Tarcento e Venzone).Il suo è un percorso che comprende momenti di vita politica e collettiva, ma anche familiare, quotidiana, gli amori e le amicizie, in un continuo intreccio tra dimensione pubblica e privata. Nelle memorie di Giovanni Giuseppe Felice “Vuic”, anche la storia sociale e civile di Buja è vissuta e raccontata da un punto di vista molto diverso dalle narrazioni tradizionali., a, per la festa della Liberazione, le iniziative sono organizzate dalla locale sezione dell'ANPI intitolata a "Vilma e Ranieri Pezzetta", in accordo con la Amministrazione Comunale e con la collaborazione della associazion culturâl "el tomât.Alle 14.30 di domenica la manifestazione partirà dalla piazza del municipio a Santo Stefano, fermandosi per la deposizione della corona alla lapide dedicata ai deportati deceduti nei campi di sterminio. Seguirà il corteo fino in cimitero per la deposizione della corona al monumento ai caduti per la libertà e gli interventi del Sindaco e dell'ANPI.Al corteo e alla cerimonia, per rispetto delle norme vigenti in tempo di pandemia, parteciperanno una piccola rappresentanza dell'ANPI di Buja e oltre il sindaco e altri esponenti della Amministrazione Comunale, i rappresentanti dell'Ana e della Protezione Civile di Buja.In conclusione un breve intervento, a nome della Rete Dasi Fvg, sarà dedicato alla questione del rispetto dei diritti umani dei richiedenti asilo della Rotta balcanica.Un mazzo di garofani rossi sarà portato sotto le targhe di Via Brigata Rosselli in Collosomano e di Via della Liberazione ad Avilla e Tonzolano.