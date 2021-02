4 Chiacchiere con... Daniela Gatto da Berlino

Prosegue con un’esperienza di vita da Berlino, uno dei cuori pulsanti d’Europa, il ciclo d'incontri di febbraio per il progetto "4 Chiacchiere con..." dell’Efasce (l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) di Pordenone, che nonostante le limitazioni ai viaggi determinate dalla situazione sanitaria continua attraverso queste interviste in streaming a mantenere vivo il legame con i corregionali all'Estero. Prossimo appuntamento mercoledì 17 febbraio febbraio alle 18 sulla pagina Facebook “Efasce - Pordenonesi nel Mondo” e sul canale YouTube.



Interverrà Daniela Gatto, originaria di Casarsa della Delizia, traduttrice medico-scientifica dall'inglese e dal tedesco all'italiano. Una laurea presso la SSMLT (Sezione di Studi in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori) dell’Università di Trieste e un Master alla Università Ca' Foscari di Venezia e numerosi certificazioni in curriculum. Ora nel suo lavoro di traduzione, redazione e interpretariato, si concentra su medicina, farmaceutica e scienze della vita. Ha vissuto in Argentina, Norvegia, Stati Uniti e da 11 anni è residente nella capitale tedesca, dalla quale racconterà anche come i corregionali stiano vivendo il lockdown causa epidemica da Covid-19. In Germania Daniela Gatto da anni è parte attiva della rete di corregionali di recente emigrazione che fanno riferimento all'Efasce.



Gatto dialogherà in diretta con Michele Morassut della segreteria Efasce e il presidente dell'Ente Gino Gregoris.