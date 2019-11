50 anni fa la strage di piazza Fontana

Sabato 2 novembre, alle 17.30, a Pordenone, si parlerà di piazza Fontana. Paolo Morando presenterà il libro "prima di Piazza Fontana - La prova generale" (ed. Laterza).



In occasione del 50° anniversario della strage di Piazza Fontana e dell’assassinio di Giuseppe Pinelli, il libro racconta una piccola storia ignobile della giustizia italiana, subito cancellata e rimossa. La prova generale della strategia della tensione. A cinquant’anni dai fatti, un libro-inchiesta, degno erede dei lavori di Corrado Stajano e di Camilla Cederna, rivela le verità nascoste di uno dei momenti chiave della storia repubblicana.

Appuntamento al circolo libertario E. Zapata, in biblioteca Mauro Cancian, nella nuova sede in via Ungaresca, 3/b, a Pordenone.