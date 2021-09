A Basiliano la settima edizione di Ri_frazioni

Dopo l’anteprima con l’iniziativa per bambini “Clara Kombinadisastri” — il libro del maestro Giulio Freschi illustrato da Tatyana L'Astorina e presentato lo scorso venerdì — la settima edizione di Ri_frazioni entra nel vivo con altri cinque appuntamenti, tra letteratura, fotografia, musica, storia ed impegno sociale. Nonostante le le restrizioni e le incertezze legate al periodo, il Comune di Basiliano conferma il suo impegno per la valorizzazione delle realtà culturali del territorio comunale e regionale, proponendo anche quest’anno una rassegna che negli anni ha avuto la forza di ritagliarsi uno spazio sempre più consistente nel panorama culturale del Medio Friuli.



In collaborazione con l’associazione culturale Stage Plan, con la Pro Blessano — anima del festival musicale Blessound, oltre che di “Danzando tra i popoli” — le Pro Loco di Variano, Villaorba e Vissandone, Armonie di Sedegliano e Ambito Donna il programma proporrà appuntamenti adatti ad un pubblico eterogeneo. Per parteciparvi sarà necessaria la prenotazione, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Garantito il rispetto delle normative in vigore legate all’emergenza sanitaria.



. Impossibilitato dalle restrizioni nel riproporre il modello che lo ha fatto apprezzare negli anni (con il tendone pieno di pubblico festante), Blessound promuove nuovamente la formula che ha riscosso molto successo nelle edizioni precedenti. Lo fa con un evento dall’alto valore simbolico e artistico, proponendo una giornata (dalla tarda mattina al tramonto), durante la quale si alterneranno ben cinque protagonisti del panorama musicale regionale. Saliranno sul palco la cantante Elsa Martin, con una speciale solo performance di voce ed elettronica; il cantautore-rocker Mario Iob, con le sue canzoni profonde quanto il suo timbro vocale; la cantautrice Chiara Vidonis, che, reduce dall’uscita del suo nuovo singolo si proporrà in un set voce, chitarra e violoncello; il trombettista e compositore Francis I. (al secolo Francesco Ivone) con il suo “one man set” in cui mescola nu-soul, elettronica, hip-hop e downtempo; i Playa Desnuda con uno show semi acustico impreziosito dalla special guest Rose (Rosa Mussin), una delle voci più belle e calde del Nord-est. Tutte performance intime e a contatto con la natura, nelle quali pubblico e artisti potranno godere di un’atmosfera confidenziale che li avvicinerà nonostante il distanziamento sociale.Prevista, anche quest’anno, la possibilità di mangiare all’aperto, scegliendo tra le proposte gastronomiche del chiosco (che si trova fuori dall’area concerti) o prenotando un cestino picnic da consumare sul prato all’interno del meraviglioso Colle di San Leonardo, nella frazione di Variano. Il prezzo del biglietto per accedere ai concerti è di 5 euro + diritti di prevendita.

Venerdì 10 settembre, alle 19.30, sul Piazzale della Chiesa a Villaorba, presentazione del libro di Daniele Paroni “Ultimo appuntamento sul Tagliamento”, opera che narra la vicenda tra Nadia Orlando e Francesco Mazzega: una relazione amorosa dal risvolto tragico, prima con l’assassinio sul fiume e poi, dopo la condanna a trent’anni di reclusione, il suicidio di lui. Interverranno Valentina Tomadini, medico di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Udine e Massimiliano Ortolan, vice questore aggiunto della Questura di Udine e dirigente della squadra mobile. Intermezzi musicali a cura del gruppo “Cluster Clarinets” dell’Associazione Armonie di Sedegliano.Organizzato da: Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli, Ambito Donna e Lib(e)ramente Donna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Basiliano e Pro Loco Vileuarbe.In caso di maltempo l’evento si svolgerà in sala consiliare presso il Comune di Basiliano.

Domenica 19 settembre, dalle 10.30 alle 20, “Picnic Musicale” a cura di Blessound Festival. Sul Colle di San Leonardo a Variano, concerti con Chiara Vidonis, Elsa Martin, Francis I., Mario Iob e Playa Desnuda con ospite Rose. Per prenotazioni: Eventbrite.it dalle 10 di venerdì 10 settembre. In caso di maltempo, si prega di consultare i profili social di Blessound e Ri_Frazioni.

Giovedì 23 settembre, alle 19, presso la Biblioteca Civica di Basiliano inaugurazione della mostra fotografica“Donne di Donne”. A cura del Circolo Fotografico L'Obiettivo, in collaborazione con Ambito Donna.

Venerdì 24 settembre, alle 18.30, presso l’ex Latteria di Vissandone, conferenza con Fausto Zof sul Patriarcjât di Aquilee (il Patriarcato di Aquileia). Infine sabato 2 ottobre, alle 14.30, la terza edizione del “Torneo sociale di calcio a 7” nella palestra di Basiliano. Anche quest’anno la rassegna arriverà a conclusione con un evento in cui lo sport unirà persone eterogenee sullo stesso terreno di gioco.

Prenotazioni per il picnic musicale: Eventbrite.it Prenotazioni a tutti gli altri eventi: biblioteca@comune.basiliano.ud.it