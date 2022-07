A B#Side the River la canadese Holly Timpener

È una delle artiste emergenti a livello mondale nell’indagine sull’identità di genere e la consapevolezza del rapporto con il proprio corpo: la canadese Holly Timpener attraverso una ricerca artistica che attinge dal suo vissuto personale esprime quella perenne “guerra con qualche parte di sé”, che attraversa molta parte dei temi del movimento Queer e della cosiddetta “Queer resistance”, dove spesso l’arte e la performance sono strumento per la migliore comprensione di sé e del proprio posto nel mondo.

Proprio lei, Holly Timpener, è la prossima protagonista del festival B#Side the River, promosso dall’associazione culturale IoDeposito per la direzione artistica di Chiara Isadora Artico. Timpener sarà in residenza sul territorio isontino, e in particolare a Sagrado, fino al 23 luglio.

Al rapporto con il proprio corpo e al tema dell’identità di genere, tra trauma e resistenza, sono collegate molte dinamiche di relazione sociale nella vita di ogni giorno: l’indagine artistica di Holly Timpener si focalizzerà sulla resistenza, indagata attraverso momenti e ricordi invisibili, tracce, elementi di identità del luogo. Obiettivo è la produzione di una video performance che si ispirerà anche alle storie ed esperienze della comunità locale. Le conversazioni individuali con le persone del luogo si rifletteranno nell'incarnazione video-performativa ‘Embodied Resistance: Past, Present, Future’, che sarà illustrata in un incontro con il pubblico sabato 23 luglio, nell’ambito di una Colazione con l’Artista, in programma alle 10 nella Pasticceria Rossana a Gradisca d’Isonzo.

La partecipazione è aperta al pubblico, i posti possono essere riservati scrivendo a prenotazioni@iodeposito.org. Durante le sue “durational performance” Holly Timpener è sempre attenta a utilizzare un linguaggio accessibile al pubblico e a dare voce alle istanze della comunità, nell’idea che “The Personal Is Political” non sia solo uno slogan.

B#Side the River Festival attraverso le residenze degli artisti attiva forme di creazione collettiva, imprime l’identità dei luoghi negli atti performativi seguendo un processo partecipativo e inclusivo: interviste, raccolta di memorie orali con la comunità, video-testimonianze, workshop e conversazioni pubbliche.

Info https://www.bsidewar.org/it/home-it/