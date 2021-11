A Campoformido 'Lo scoppio di Sant'Osvaldo'

Nel centenario della traslazione del Milite Ignoto, a cui anche il Comune di Campoformido ha conferito la cittadinanza onoraria, l'Assessorato alla cultura presenta il libro “Lo scoppio di Sant'Osvaldo” di Gaetano Vinciguerra (Gaspari Editore), con il sostegno di Cultura Nuova e la collaborazione della Pro Loco Campoformido Aps a cui vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale guidata da Erika Furlani.

L'appuntamento è proprio per giovedì 4 novembre alle 20.30 nel salone del palazzo delle Associazioni, in via De Amicis a Campoformido.

“Ci è sembrato significativo presentare questa ricerca storica in occasione del 4 novembre proprio perché riteniamo che a distanza di oltre cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, sia necessario approfondire i risvolti storici di quella che Papa Benedetto XV definì l'inutile strage” commentano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini. “È dovere di tutti impegnarsi affinché quanto accaduto oltre un secolo fa non si ripeta mai più: il pericolo di nuove guerre si scongiura solo approfondendo la storia e promuovendo la cultura della pace”.

Le ricerche di Gaetano Vinciguerra insegnante, autore di numerose pubblicazioni didattiche, riportano alla luce i fatti del 27 agosto quando saltarono in aria i giganteschi depositi di munizioni e benzina della seconda armata alla periferia di Udine. Il disastro fu immediatamente occultato, censurato e ridotto a “disgrazia accidentale”, per cui pochissimi ne furono a conoscenza.

La censura e il segreto di Stato coprirono le responsabilità sulla scelta logistica e gestionale dei comandi militari, negando alle vittime il diritto alla verità e al ricordo.

Per informazioni e prenotazioni inviare un'email a Pro Loco Campoformido prolococbv@gmail.com: ingresso con prenotazione obbligatoria ed esibizione del Green Pass.

Le manifestazioni si concluderanno, in collaborazione con tutte le Associazioni Combattentistiche e d'Arma, domenica 7 novembre con la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti (ore 9 Bressa, ore 9.30 Aeroporto militare di Campoformido, ore 10 Basaldella e ore 10.30 a Campoformido) e la messa delle 11.15 celebrata da don Giuseppe Pellizzer presso la Chiesa Parrocchiale di Campoformido.