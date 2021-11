A Campoformido al via il concorso di scrittura al femminile

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Campoformido bandisce la seconda edizione del concorso di scrittura tutta al femminile.



“Sono molte le donne che amano scrivere appunti, ricordi, pensieri, che vogliono fissare sulla carta un sentimento, una sensazione, un'esperienza. La scrittura si coniuga facilmente e piacevolmente al femminile, perché la sensibilità fra le donne è maggiore” spiega Brunella Micelli, assessore alle pari opportunità.



Quest'anno il tema del concorso è "Amica solitudine dentro e fuori di me". Tutte le donne maggiorenni di qualsiasi nazionalità e cultura che desiderano partecipare e condividere un loro scritto, possono inviare, via email al Comune di Campoformido (protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it), i propri elaborati fino al 31 gennaio 2022. Con il sostegno della Banca di Udine, sarà premiato il miglior racconto, colei che saprà valorizzare il genere umano e colei che racconterà l'amore per la natura e i valori che essa ispira.



“In questo momento storico, tutti argomenti di grande attualità ed interesse” sottolineano il sindaco di Campoformido Erika Furlani e l'assessore Micelli.



Il concorso ha lo scopo di valorizzare e far conoscere la scrittura femminile, con particolare riguardo alla forma del racconto, promuovendo l'interesse presso le giovani generazioni e invitandole a raccontare le loro esperienze. Per maggiori dettagli, il bando è consultabile sul sito web del comune: www.comune.campoformido.ud.it.