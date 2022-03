A Campoformido riparte 'L'ora delle storie', l'attività pensata e dedicata ai bambini da 5 a 8 anni, in biblioteca a Campoformido. Mercoledì 9 e giovedì 24 marzo in biblioteca appuntamento con i lettori di Nati per leggere.

Attendendo la bella stagione, l'appuntamento è in biblioteca a piccoli gruppi (per rispettare le regole anti-Covid) per i bambini, senza i genitori, che saranno assistiti dalla bibliotecaria e dal lettore volontario.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Per tutte le info, contattate la biblioteca.