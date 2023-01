A Campoformido una serata dedicata a Tolkien

John Ronald Reuel JRR Tolkien che legami ha con il Friuli? Si cercerà di proporre una risposta a questo quesito lunedì 23 gennaio alle 20.30 a Campoformido, alle ex scuole elementari di via De Amicis, durante l'evento “Tolkien tal Friûl” in occasione del 50esimo anniversario della morte del celebre autore del Signore degli Anelli.

L'evento organizzato dal Comune di Campoformido – Assessorato alla Cultura nell'ambito della programmazione di Cultura Nuova è realizzato con l'Associazione Aulùs APS, anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Pro Loco di Campoformido APS.

“Abbiamo voluto fortemente questo appuntamento e ringrazio l'Associazione Aulùs per aver accettato il nostro invito, la Pro Loco Campoformido e Cultura Nuova per la collaborazione” sottolinea il Christian Romanini vicesindaco con delega alla cultura della giunta guidata da Erika Furlani.

“Quest'anno ricorre il 50esimo anniversario dalla morte di Tolkien” spiegano i componenti dell'associazione Aulùs “Stiamo cercando di onorare questa ricorrenza con una serie di iniziative: dal concorso per illustrazioni a tema Signore degli Anelli al primo calendario Tolkieniano friulano, dal secondo numero della nostra rivista 'Contee Furlane' alla nuovissima trasmissione in marilenghe appena avviata su Radio Spazio. Siamo felici di poter presentare tutte queste iniziative lunedì a Campoformido, e di farlo proponendo anche alcune letture dai testi di Tolkien, comprese le opere meno famose”.

Un appuntamento che spazia dalla letteratura alle riflessioni sull'identità friulana “Ci è sembrato doveroso supportare l'encomiabile attività di Aulùs APS” continua Romanini “Diversi soci dell'Associazione sono nostri concittadini e riteniamo fondamentale promuovere l'attività di questi giovani impegnati in quest'iniziativa culturale che ha la finalità di promuovere sia la letteratura sia la lingua friulana”.

L'evento è a ingresso libero.