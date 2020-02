A Casarsa si legge 'Il piccolo libraio di Archangelsk'

Secondo incontro mercoledì 26 febbraio per il nuovo Gruppo di lettura della Biblioteca civica di Casarsa della Delizia, che da gennaio si sta riunendo ogni mese con riunioni aperte a tutti i lettori. Nelle intenzioni dell'Assessorato alla Cultura e Territorio della Città di Casarsa della Delizia e del suo Ufficio Cultura, questo vuole diventare un appuntamento che si svolgerà con continuità nei prossimi mesi.



Il libro protagonista sarà "Il piccolo libraio di Archangelsk" di Georges Simenon. Appuntamento alle 20.45 nella Sala del Progetto Giovani in via Zatti 1. Questo romanzo del padre del commissario Maigret è ambientato nella provincia francese e ha come protagonisti Jonas e Gina, in un racconto dalle avvincenti psicologie e atmosfere.