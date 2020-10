A Casarsa torna la Scuola Pasolini: fra i docenti anche Walter Siti

Rinviata dal Covid dalla sua tradizionale collocazione estiva, ritorna dal 5 al 7 dicembre, nel Centro Studi Pasolini di Casarsa, la “Scuola Pasolini”, “atteso incontro di studio sull’opera dello scrittore. “Anche quest’anno - sottolinea la Presidente del Centro, Flavia Leonarduzzi – abbiamo voluto mantenere l’appuntamento con il mondo accademico attraverso uno fra i più prestigiosi convegni di alta formazione che qualificano a livello internazionale l’attività del Centro Studi di Casarsa”.

Organizzata in collaborazione con la Sorbonne Université Parigi, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste e la Società Italiana per lo studio della Modernità Letteraria (MOD), l’iniziativa è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Casarsa della Delizia e dalla Fondazione Friuli e si rivolge a studenti universitari, laureandi o dottorandi di qualsiasi nazionalità (purché possano dimostrare la conoscenza della lingua italiana), il cui lavoro di studio verta appunto sull’opera di Pasolini.



, con lezioni dedicate all’opera narrativa dell’autore casarsese alla luce delle implicazioni tematiche, linguistiche e poetiche dell’intero corpus pasoliniano. Verrà inoltre valorizzato l’approccio comparativo tra il romanzo di Pasolini e l’opera di autori italiani e stranieri da lui frequentati, insieme ad un approfondimento sul rapporto tra la prosa pasoliniana e altri linguaggi artistici, come la pittura e il cinema.L’attività di studio, coordinata da, sarà svolta in assoluta sicurezza anti-Covid e suddivisa in quattro sessioni, compreso un laboratorio didattico in cui i partecipanti potranno discutere i loro lavori di ricerca con i docenti della scuola. Non mancherà inoltre un’escursione nei principali luoghi pasoliniani del Friuli.Come sempre di altissimo profilo accademico il gruppo di esperti che parteciperanno in qualità di docenti a questa autorevole masterclass, che ogni anno registra un vivace interesse da parte di giovani studiosi pasoliniani provenienti dalle più importanti Università italiane e straniere: tra i nomi attesi a Casarsa figurano quelli di(Università di Bologna),(saggista e curatrice editoriale),(critico letterario del Corriere della Sera),(University of Cambridge),(Sorbonne Université),(Università di Genova),(Università di Bari), a cui si aggiunge la presenza di, corredati dalle informazioni accademiche sulla ricerca in corso, da inviarsi via mail alla segreteria del Centro Studi Pasolini di Casarsa:Entro fine ottobre i candidati selezionati potranno perfezionare la loro partecipazione alla Scuola.Info: