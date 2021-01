A Cividale 'Il Museo racconta, storie e curiosità al telefono'

Come si è concluso il mese di dicembre, così la cultura a Cividale del Friuli riparte col doppio appuntamento telefonico con le storie al telefono: ogni martedì si può curiosare fra le vicende della compagnia di marionette "I Piccoli" di Vittorio Podrecca, la più famosa al mondo, e fra le avventure artistiche di Maria Signorelli e dei suoi burattini; ogni mercoledì ci si può immergere nelle antiche preziosità del Monastero di Santa Maria in Valle e del Tempietto Longobardo.



L’iniziativa Il museo racconta... Storie e curiosità al telefono propone per questa settimana (e per le prossime): martedì 5 gennaio al telefono con Veronica Tomasettig dal C.I.P.S. Centro Internazionale Podrecca Teatro delle Meraviglie Signorelli, mercoledì 6 gennaio collegamento telefonico con Antonella Baisero dal Monastero di Santa Maria in Valle/Tempietto Longobardo, entrambi dalle 17 alle 19.



Gli interessati dovranno prenotare l’appuntamento telefonico allo 3477581734 e poi saranno richiamati per una chiacchierata culturale.

Ricordiamo che l’iniziativa è partita a novembre in occasione della chiusura dei musei causa Covid: le persone non possono andare al museo perché chiuso; si può fare in modo, quindi, che il museo esca dai suoi confini fisici e raggiunga le persone tramite un contatto telefonico con una voce amica. Scopriamo quindi adesso, al telefono, quello che potremo vedere con i nostri occhi alla riapertura dei musei.

