A Cividale i libri arrivano a domicilio

Biblioteca chiusa? I libri verranno consegnati a domicilio.

Parte oggi a Cividale del Friuli il nuovo progetto del “Prestito bibliotecario a domicilio”.

Il DPCM del 3/11/2020 ha imposto la chiusura fisica delle biblioteche, ma la biblioteca di Cividale, come tante altre simili realtà, non ha voluto abbandonare i propri numerosi utenti e ha attivato il prestito a domicilio grazie ad una collaborazione tra il Comune e l’ERT FVG, tramite la rimodulazione di un appalto di servizi.

Per i soli residenti nel comune di Cividale del Friuli, il personale preposto consegnerà libri, dvd, riviste, richiesti dagli utenti, presso il loro domicilio. Il servizio sarà disponibile tutte le mattine dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 9.30 alle 14.00. Nel momento in cui i libri saranno disponibili gli utenti verranno contattati per scegliere la giornata a loro più congeniale.

“Un servizio concreto, pratico e veloce. L’impegno che da sempre ci vede, come Amministrazione, in prima linea nella promozione della lettura sin dalle fasce più tenere di età, oggi , in tempi di isolamento sociale, ci impone di raggiungere i nostri utenti in maniera diversa; le porte della Biblioteca sono chiuse per Legge, ma i libri raggiungeranno gli utenti in tutta sicurezza – spiega Angela Zappulla delegata alla Cultura, che specifica - l’ accordo con l’ ERT FVG è nato per una condivisione di finalità culturali. Spero che questo servizio sia gradito ai numerosissimi utenti della Biblioteca a cui desidero che arrivi un messaggio di continuità nel lavoro svolto in ambito culturale e di vicinanza”.



Ricordiamo che gli utenti possono prenotare i volumi attraverso il catalogo on-line (www.sbcividalese.it), mandando una mail (biblioteca@cividale.net), oppure telefonando allo 0432-710310 durante i soliti orari. Il servizio verrà svolto nel rispetto delle attuali norme di prevenzione igienico-sanitarie anti Covid-19.