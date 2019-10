A Cividale la Giornata delle Famiglie al Museo

Domenica 13 ottobre 2019 è la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu)

Il tema di quest'anno è C’era una volta al Museo

Il Museo Archeologico Nazionale, il Monastero di Santa Maria in Valle con il Tempietto Longobardo, il Museo Cristiano e il Centro Internazionale Centro Internazionale “Vittorio Podrecca-Teatro delle meraviglie di Maria Signorelli” di Cividale del Friuli anche quest’anno organizzano un percorso in occasione del FaMu e, ispirandosi al tema annuale, propongono: Abbattiamo i confini: C’era una volta a Cividale. Attività gratuite previa prenotazione.

Il ritrovo è fissato alle h 9.30 presso il Museo Archeologico Nazionale; dopo la visita i partecipanti si cimenteranno in un laboratorio, curato dalle archeologhe di “Archeoscuola”, sugli ornamenti medioevali. Verso le 10.30 presso il Monastero di Santa Maria in Valle è previsto un laboratorio sulla ceramica e i motivi ornamentali longobardi; attorno alle h 11.30, infine, il percorso mattutino si concluderà con un laboratorio sulla storia dell’Altare di Ratchis presso il Museo Cristiano, sempre a cura di Archeoscuola. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, l'attività riprende al CIPS e prosegue al MAN. In particolare al CIPS (Centro Internazionale Podrecca Signorelli di Via Monastero Maggiore 38) si attendono bambini e famiglie per le ore 15 quando verrà organizzata la visita con laboratorio C’era una volta un pezzo di legno...

La prenotazione per le attività dei tre musei deve essere fatta all’Associazione culturale Archeoscuola telefonando al numero 347-5549966 (Lisa) mentre per l’attività al CIPS fra le marionette necessita chiamare il numero 345-6454855 (Arteventi Didattica Museale).



Laboratorio “PAOLO DIACONO RACCONTA...ROSMUNDA E ALBOINO”

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 al Museo Archeologico Nazionale di Cividale (Piazza Duomo);

La lettura del passo di Paolo Diacono darà lo spunto per cercare tra le vetrine del Museo gli ornamenti simili a quelli indossati da Rosmunda e dal re Alboino.

Attività GRATUITA adatta a bambini e ragazzi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA all’Associazione culturale Archeoscuola telefonando al numero 347-5549966 (Lisa)



Laboratorio “I REPERTI RACCONTANO.....LA VITA AL MONASTERO”

Verso le 10.30 presso il Monastero di Santa Maria in Valle è previsto un laboratorio sulla ceramica e i motivi ornamentali longobardi.

Alcuni reperti ceramici rinvenuti nei recenti scavi diventeranno narratori e ci guideranno alla scoperta di motivi decorativi e ornamentali impiegati in Monastero.

Attività GRATUITA adatta a bambini e ragazzi

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA all’Associazione culturale Archeoscuola telefonando al numero 347-5549966 (Lisa)

Laboratorio “RATCHIS RACCONTA…”

Attorno alle h 11.30, al Museo Cristiano e Tesoro del Duomo scopriremo la storia dell’Ara di Ratchis.

Ratchis racconta la storia del suo altare..starà a voi inventare la vostra!

Attività GRATUITA adatta a bambini e ragazzi

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA all’Associazione culturale Archeoscuola telefonando al numero 347-5549966 (Lisa)



Attività Didattica: C’ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO...

Alle 15:00 ritrovo presso il CIPS (ingresso in via Monastero Maggiore, 38/b);

Come nascono i personaggi del teatro di figura? Venite a scoprire come Vittorio Podrecca abbia saputo raccontare le personalità delle sue marionette attraverso il loro aspetto. Assieme a Pinocchio e ai suoi allegri compagni di brigata, impareremo ad esprimere la creatività con tanti giochi e attività che stimolano la fantasia. Potrete dar vita a personaggi fantastici a partire da oggetti di uso quotidiano!

Attività GRATUITA per famiglie (bambini dai 4 anni)

Numero posti disponibili: 20

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando al numero 345-6454855 (Arteventi Didattica Museale) museale@arteventiudine.it, www.arteventiudine.it