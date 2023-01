A Cividale, laboratori per bambini nei musei

Bambini annoiati a casa durante le vacanze natalizie? Il Comune di Cividale del Friuli propone a bimbi (fascia d’età 6 – 11 anni), genitori e nonni dei divertenti laboratori gratuiti nei musei comunali.

Il 3 gennaio ci si divertirà nel Monastero di Santa Maria in Valle/Tempietto Longobardo con un’attività dedicata al Presepe delle Orsoline. Alle 11 si terrà “In cammino verso la capanna” che comprenderà la visita al Presepe delle Suore Orsoline, la descrizione dell'ambientazione e dei personaggi, il racconto di come vennero costruite le statuine, della particolarità dei loro abiti e della tradizione dell'allestimento del presepe. Il tutto in doppia modalità: più semplice e avvincente per i bambini e più particolareggiata per gli accompagnatori.

Al termine i partecipanti potranno cimentarsi nella costruzione tridimensionale in carta dell'ambientazione di una Natività che i bambini porteranno a casa come ricordo.

Alle 15 la seconda proposta con “A ognuno il suo angelo custode”. Dopo la visita al Presepe ci sarà un momento ludico con la realizzazione di un piccolo angioletto in carta, stoffa, lana e scarti di sartoria che i bambini potranno portare a casa.

Il 4 gennaio spazio alla fantasia a Palazzo de Nordis fra i quadri della Collezione De Martiis. Alle 11 “Condominio de Nordis”: che tipi gli inquilini di Palazzo De Nordis! Sono artisti ma tutti con una personalità diversa. C’è chi ama le zebre e ne tiene una in casa e chi parla solo per virgole, c’è chi è impulsivo e chi inquadrato, c’è chi scappa al mare e chi a teatro, ma convivono tutti allegramente e serenamente nello stesso palazzo.

In occasione della riunione di condominio i ragazzi busseranno a ogni porta per scoprire l’inquilino che vi abita realizzandone un ritratto creativo tra immagini e parole. Un’installazione di gruppo sarà costruita e assemblata dai partecipanti, che si cimenteranno nella realizzazione di un artistico e moderno “condominio” da lasciare in museo: in questo modo l’esperienza dei ragazzi sarà parte integrante del percorso espositivo. Un percorso all’insegna dell’arte tra identità e comunità.

Sempre il 4 gennaio a Palazzo de Nordis, alle 15, “L’arte contemporanea in 4 parole”: visita attiva con laboratorio itinerante, 4 opere, 4 postazioni, 4 attività per scoprire il ruolo dell’arte contemporanea e allenare la creatività. Uno speciale kit di bizzarri esercizi utili a tutti per favorire i collegamenti mentali, superare lo stereotipo, allenare la comunicazione non verbale e grafica, stimolare il pensiero divergente.

Tutti i laboratori sono gratuiti, i posti sono limitati e le prenotazioni possono essere fatte all’Informacittà, 0432-710460.