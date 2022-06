A Cividale quattro appuntamenti con Mittelibro

Mittelibro, la rassegna che anticipa il Mittelfest di Cividale, torna in luglio con quattro appuntamenti, tre dei quali pensati come colazioni letterarie: si tratta di dialoghi con autori italiani e stranieri per raccontare gli ‘imprevisti’, tema dell’edizione di quest’anno del festival, nascosti nelle pagine dei loro libri.

La settima edizione dell’evento inizia domenica 3 luglio alle 10.30 nel Curtîl di Firmine, in via Manzoni 4, con la presentazione del romanzo ‘Tutta colpa dei tarli’ di Paola Zoffi. Per raccontare questo giallo inusuale ambientato nella Udine del 1930 la scrittrice sarà introdotta e dialogherà con Barbara Pascoli, le letture saranno a cura di Cinzia Benussi.

Domenica 10 luglio, sempre alle 10.30 nel Curtîl di Firmine, sarà la volta di Drago Jančar, considerato il maggiore scrittore vivente sloveno. Sul suo ultimo romanzo tradotto in italiano, ‘E l’amore anche ha bisogno di riposo’, interverrà sollecitato dalle domande di Michele Obit. La storia narrata da Jančar ha come fulcro Maribor, la sua città natale, nel 1944, quando la città viene annessa al Terzo Reich e il tedesco imposto come lingua ufficiale.

Terzo appuntamento, domenica 17 luglio ancora alle 10.30 nel Curtîl di Firmine, con lo scrittore e organizzatore di eventi letterari Alessandro Mezzena Lona. Nel suo ‘L’amore danza sull’abisso’, di cui parlerà assieme a Michele Obit, l’autore triestino rievoca i momenti in cui il signor Ettore Schmitz, ovvero Italo Svevo, sale su un piroscafo per Venezia incontrando un’affascinante passeggera bionda che non giungerà mai a destinazione.

Quarta e ultima presentazione, domenica 24 luglio alle 16 nel Curtîl di Firmine, sarà quella della biografia ‘Tra i legni. I volti taciturni di Dino Zoff’ di Giuseppe Manfridi, con cui dialogherà Giuseppe Passoni. L’avventura del portiere friulano, campione del mondo proprio 40 anni fa, è raccontata con il polso del vero narratore, nel libro e nello spettacolo ‘Il silenzio in cima al mondo’, che debutterà a Mittelfest.

Mittelibro è organizzato da La Libreria di Pietro Boer, Circolo di cultura Ivan Trinko e Il Curtîl di Firmine in collaborazione con Bottega del Mondo Altromercato di Udine e con il supporto di Mittelfest nell’ambito di Mittelland.