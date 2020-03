A Cividale riaprono i luoghi della cultura

In ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC a firma del Presidente della Regione (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019) a Cividale del Friuli rimangono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Da oggi riaprono, invece, al pubblico i luoghi della cultura con i rispettivi orari.

In particolare: la Biblioteca civica, il Monastero di Santa Maria in Valle e il Tempietto Longobardo, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, il C.I.P.S. Centro Internazionale Vittorio Podrecca - Teatro delle Meraviglie di Maria Signorelli, l'Ipogeo Celtico, la Casa medievale, il Museo della Grande Guerra, il Teatro Adelaide Ristori, l'Aula Magna della scuola E. e A. Piccoli, la Chiesa di Santa Maria dei Battuti, il Centro di Aggregazione Giovanile di Carraria, Parco Italia, Brolo delle Orsoline, Casa delle Associazioni di Carraria. Il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo riaprirà normalmente mercoledì 4 marzo. In piena attività anche gli impianti sportivi comunali.