A Cividale riparte il Giovedì delle Storie

Torna a grande richiesta “Il giovedì delle storie”. Un appuntamento, consolidato negli anni, rivolto ai più piccoli presso la Biblioteca Civica di Cividale del Friuli. I lettori volontari intratterranno il giovane pubblico con letture animate.

Si comincia giovedì 5 maggio alle 17.15 con il primo di quattro appuntamenti per i bambini dai 3 ai 6 anni che si terranno ogni giovedì di maggio. Ma non è finita qui! L’11 maggio ripartiranno anche le “Storie piccine per i piccolissimi”, novità lanciata nel 2020 e bruscamente interrotta a causa della pandemia. Questa attività è rivolta ad un pubblico dai 6 mesi ai 3 anni e si terrà anche l’8 giugno, dalle ore 17:15, presso la biblioteca.

Per info e prenotazioni: biblitoeca@cividale.net tel 0432 710310

Protocollo Covid secondo normativa vigente.