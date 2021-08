A Cividale visite guidate alla Collezione de Martiis

Due giovani studiose accoglieranno i visitatori a Palazzo de Nordis a porte chiuse, tutti i venerdì alle 18, per guidarli nelle sale dove è allestita la Collezione famiglia de Martiis: un percorso riservato a un piccolo gruppo (max 20 persone) per una passeggiata d’arte in mezzo alla bellezza e ai capolavori esposti (dagli italiani che hanno partecipato alla Biennale di Venezia dopo il 1948 a di Iorio, da Vasarely a Karel Appel, da Pignon a Matta fino all’avanguardia russa degli anni Venti).



Il primo appuntamento è per venerdì 27 agosto; l’iniziativa proseguirà tutti i venerdì di settembre.



La nuova proposta ideata dal Comune di Cividale del Friuli intende creare un rapporto più intimo con la collezione, una maggiore condivisione di esperienza e conoscenza.

“Raccontare la storia di ogni opera e dell’artista che l’ha creata, spiegarla con professionalità e competenza , accompagnare il visitatore in un percorso conoscitivo riservato – spiega Angela Zappulla delegata alla cultura per il Comune - sono i primi passi di promozione che ci proponiamo di perseguire iniziando dal servizio di visita guidata. La splendida Collezione De Martiis, già aperta gratuitamente per tutti il giovedì pomeriggio, con le visite ad hoc potrà essere vissuta in maniera ancora più approfondita. Dopo i lunghi mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente adesso Palazzo de Nordis può essere promosso anche con iniziative mirate e nel pieno rispetto della normativa”.



La visita guidata avrà una durata dai 60 ai 90 minuti.“La visita è gratuita ed è offerta dal Comune – spiega la Zappulla - è richiesto il pagamento del solo biglietto d’ingresso” (“Interi” Euro 10,00; “Ridotto Adulti” per Gruppi di adulti con almeno 15 persone, over 65.nni Euro 8,00; “Ridotto Ragazzi” Euro 5,00 per ragazzi da anni 8 fino a 18, studenti fino al 25° anno di età, non studenti in età compresa fra 18 e 25 anni, gruppi scolastici con almeno 15 persone: è prevista la gratuità per l’accompagnatore; gratis per ragazzi under 8 anni, possessori FVG CARD, portatori di handicap e accompagnatore).La prenotazione è obbligatoria presso la biglietteria della Collezione famiglia de Martiis - Palazzo de Nordis tel. 0432-710357 dal lunedì al venerdì 10:00 - 13:00 e 15:00-18:00; sabato e domenica 10:00-18:00. L’accesso alla Collezione avverrà con green pass, mascherina e distanziamento di legge.