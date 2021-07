A Cordenons incontro con Odette Copat

Mercoledì 7 luglio, alle 21, nel Giardino del Centro Culturale Aldo Moro - via Traversagna 4 - a Cordenons (in caso di maltempo Sala adiacente), per la

Rassegna Estiva 2021 curata da Comune, Arcipelago e Ortoteatro, in collaborazione con Biblioteca Civica Renato Appi e con il contributo di Friulovest Banca - Art Bonus FVG, si terrà l'incontro con l'autrice Odette Copat.



Copat, presenterà il suo libro d'esordio dal titolo 'Manuale malincomico di soccorso alla quotidianità' (ed. Biblioteca dell'immagine). Dialoga con l'autrice Massimiliano Santarossa, scrittore. Letture a cura di Lucia Roman, Ortoteatro



Odette Copat è nata a Pordenone nel 1975. Laureata in Scienze Politiche a Padova, è copywriter, e si occupa di progettazione e qualità nell’ambito dei servizi per l’autismo. Da anni cura il blog “30giorninprova” e dal 2019 firma la rubrica domenicale “PNeologismi” sul Messaggero Veneto. “Manuale malincomico” è il suo primo libro



Manuale “malincomico” è il divertentissimo viaggio letterario dentro una quotidianità vissuta da queste parti, sospesa tra il Friuli e il Veneto, dove passato e presente si mischiano. Ma soprattutto è il diario di una donna che, giocando con le parole, indaga la matassa di sentimenti che si cela dentro gli oggetti e le incombenze di tutti i giorni. Un viaggio nelle relazioni che vi farà ridere e piangere, a volte nello stesso momento.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.