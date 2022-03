A Dedica l'anteprima italiana per la riedizione di 'Zona' di Mathias Enard

Prima presentazione italiana, domani, mercoledì 9 marzo, alle 20.45, nel convento di San Francesco, a Pordenone, nell’ambito del festival Dedica a Mathias Ènard, per la riedizione del libro dello scrittore francese, “Zona” (edizioni E/0), uno dei suoi romanzi di maggiore successo ripubblicato in occasione della rassegna che lo vede al centro dell’attenzione fino al 12 marzo.



Il libro racconta l’ultimo tratto di viaggio tra Milano e Roma e, soprattutto, i ricordi e le associazioni di una spia, resa febbrile dall’alcol e dalle anfetamine, che ha con sé una ventiquattrore piena di documenti scottanti e il progetto di venderli a caro prezzo a un personaggio importante molto vicino al Vaticano. Ciò che emerge sono sia brandelli della sua vita passata, sia centinaia di vite, di orrori e di guerre che si sono svolti nella “Zona” soprattutto nell’ultimo secolo, ma anche in quelli passati E mentre il treno corre di notte, sfilano anche le immagini degli amici traditi, degli amori perduti, delle rovine di una vita privata che si confonde con le tragedie della Storia, in un caleidoscopio di sogni che diventano incubi.



A presentare il libro, con Ènard, interverrà Fabio Gambaro, giornalista culturale, saggista e consulente dal 2016 al 2020 direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Con loro anche Yasmina Melaouah, traduttrice di Ènard e dei più importanti scrittori di narrativa francese. In apertura di serata sarà consegnato a Ènard il Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”, riconoscimento che il gruppo bancario da anni destina al protagonista di Dedica ,suggellando la collaborazione con il festival.I biglietti per l'evento al momento sono esauriti, saranno disponibili dei posti esterni nel chiostro, con le immagini in diretta dalla chiesa e l'evento sarà inoltre diffuso in streaming web sul canale youtube di Dedica al link:Sempre domani, alle 15, e ancora nel Convento San Francesco, si terrà la premiazione degli studenti delle scuole superiori che hanno preso parte al concorso Parole e immagini per Mathias Énard. L’evento è anche l’occasione per un incontro con il protagonista di Dedica riservato agli studenti degli Istituti Superiori del territorio coinvolti nel progetto La scena della parola.