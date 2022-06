A Dialoghi, Pino Roveredo e i sentimenti dei bambini

Secondo appuntamento inserito nella rassegna "libRiamo ne' lieti calici" del Festival itinerante della Conoscenza Dialoghi”: venerdì 24 giugno alle 18.30, all’Azienda agricola Lis Neris di San Lorenzo Isontino, lo scrittore Pino Roveredo presenterà I ragazzi della via Pascoli (Bompiani 2021). A dialogare con l’autore sarà Vincenzo Compagnone, giornalista e direttore di “Gorizia News & Views”.

La vicenda si sviluppa a Trieste negli anni ’50, dove Pino e il gemello Rino vivono insieme alla mamma Evelina e al papà Sisto, in una casa semplice, umile e silenziosa. I genitori dei due bambini, infatti, sono sordomuti.

I piccoli crescono con il linguaggio dei segni ma imparano anche a parlare e la loro vita scorre felice e spensierata fino ai 6 anni. A quel punto, una zia benintenzionata decide che devono essere affidati a un istituto: via da casa, in una camerata di lettini bianchi, con la divisa al posto dei vestiti che sanno di famiglia; regole e divieti e le rare visite dei genitori. E poi punizioni, angherie, ingiustizie da parte di chi avrebbe dovuto educare. Fra l'ansia di crescere per liberarsi da quella prigione e qualche consolazione, il tempo passa e un giorno tutto cambia. Finalmente si riesce a vedere il cielo.

L’associazione Culturaglobale, che organizza il Festival, ha aperto una collaborazione con il Polo liceale di Gorizia per l’alternanza scuola-lavoro e permette agli studenti di seguire l’organizzazione nell’accoglienza del pubblico e nella presentazione degli ospiti. Anche in questa serata è prevista la partecipazione e collaborazione dei ragazzi. A chiudere l’incontro, sarà un brindisi offerto dall’ Azienda Lis Neris.

Dialoghi in tutte le sue tappe raccoglie fondi per sostenere il Cro di Aviano - Istituto nazionale Tumori.

Il Festival è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia Cultura e Turismo, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Rosenberg Italia Srl, Civibank Spa, LegaCoop FVG e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali e performance artistico-musicali, con contenuti di alto spessore e ospiti di livello nazionale e internazionale, a luoghi della regione particolarmente interessanti dal punto di vista storico-culturale o naturalistico.

Pino Roveredo ha scritto romanzi e testi teatrali. Si è sempre occupato degli ultimi: dai reclusi negli ospedali psichiatrici ai tossicodipendenti, ai detenuti. Dopo l’esordio del 1996 con Capriole in salita, ha vinto il Premio Campiello nel 2005 con Mandami a dire. Per Bompiani ha pubblicato Caracreatura, Attenti alle rose, La melodia del corvo, Mio padre votava Berlinguer, Ballando con Cecilia, Mastica e sputa e Tira la bomba.

Vincenzo Compagnone, giornalista, è stato per oltre 20 anni capocronista della redazione di Gorizia del Messaggero Veneto. Attualmente collabora con varie testate ed è direttore del mensile Gorizia News & Views.

L’Azienda agricola Lis Neris nasce e cresce a San Lorenzo, dove i versanti meridionali del Collio si intrecciano con i plateau glaciali della Valle dell’Isonzo. L’azienda, che ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con il vigneto e con il territorio che la circonda, negli anni ’80 inizia a consolidare una nuova mentalità produttiva con l’obiettivo di raggiungere una qualità superiore. Alla base dei vini prodotti ci sono conoscenza e rispetto per l’ambiente. Operazioni come la potatura, la selezione dei germogli, la sfogliatura, il diradamento dei grappoli e la vendemmia sono eseguite manualmente e ciò conferisce al prodotto finale un terroir caratteristico e un’identità ben precisa.

Come per tutti gli appuntamenti del Festival, questa serata è a entrata libera e gratuita. È vivamente consigliata la prenotazione sul sito www.dialoghi.eu

