A Dogna 'Il patto delle aquile'

All’interno dei Festeggiamenti di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto alle 18 a Dogna, è in programma l’incontro con la scrittrice friulana Stefania P. Nosnan, autrice de Il patto delle aquile edito da Bonfirraro. Con il suo nuovo romanzo ci porterà tra le Prealpi carniche, proprio in quelle zone poco note, ma dove si è molto combattuto. Alla presentazione sarà presente, come relatore, il Sindaco Simone Peruzzi e l’amministrazione comunale. A fine presentazione degustazione degli Strucchi offerti da Gubana Cedarmas.

"È una storia particolare della quale sono venuta a conoscenza tramite alcune ricerche. Quel periodo storico è pieno di azioni eroiche ed eroi sconosciuti, che hanno in qualche modo cercato di cambiare un momento storico così importante e drammatico” dichiara l’autrice. “In modo romanzato mi piace far conoscere al lettore anche questi momenti, che non devono essere dimenticati. Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale per l’ospitalità e la dottoressa Cavallo che mi accompagna in questa avventura".

Nosnan colloca il suo romanzo tra le colline verdeggianti della sua amata regione, presentando al lettore una storia di umanità, tenacia, ribellione e coraggio, ma anche di sofferenza e voglia di vivere, ispirata alla missione alleata Chicago-Texas realmente accaduta.

Stefania P. Nosnan è nata a Udine nel 1970. Per dieci anni ha vissuto nel Lazio, precisamente ai Castelli Romani per poi ritornare alla sua regione d'origine. È diplomata come tecnico dei servizi sociosanitari. Negli anni ha partecipato a numerosi corsi di webdesigner, grafica e progettazione informatica. È stata titolare di uno studio di webdesigner e realizzazioni website. Dal 2006 è socia di una prestigiosa azienda di consulenze. Dal 2018 è direttrice editoriale di Life Factory Magazine e Z Magazine, dal 2021 è coordinatrice presso la Brassotti Agency & Associati di Roma, inoltre, conduce il format televisivo Libri&Dintorni su VideoFashionTv. È commissaria all’interno della Commissione Pari Opportunità del suo luogo di residenza e fa parte del Gruppo Gilda in Città.