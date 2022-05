‘Le parole della natura. A duecento anni dalla nascita di Giulio Andrea Pirona’ è il titolo del convegno promosso dalla Società Filologica e dal Comune di Dignano nell’ambito della Settimana della cultura, promossa dalla stessa Filologica, che prosegue fino al 15 maggio (il programma si trova sul sito www.setemane.it).

L’incontro, aperto a tutti, si terrà venerdì 13 maggio alle 17 nel Centro Civico di Dignano, con interventi di Francesco Micelli ed Edoardo Colombaro.

Giulio Andrea Pirona nasceva a Dignano il 20 novembre 1822 e, a soli tre anni, alla morte della madre, fu affidato allo zio, l’abate Iacopo che provvide alla sua educazione e istruzione e condivise con lui non solo la sua casa di Udine ma anche, per tutta la vita, l’attività di studio e ricerca.

Laureatosi in medicina a Padova, Giulio Andrea si era subito dedicato alle scienze naturali: fu professore di storia naturale al liceo di Udine e più tardi conservatore del Museo friulano di storia naturale. Con i suoi lavori di botanica contribuì alla conoscenza di parecchie specie nuove per la regione e di interessanti rapporti tra la flora friulana e quella illirica.

Numerose e notevoli sono inoltre le sue ricerche geologiche: a lui spetta il merito di avere fondato la geologia friulana, con delimitazioni sicure e con rapporti esatti rispetto alle altre aree alpine.

Il suo nome, però, è legato soprattutto a quello dello zio, come redattore del ‘Vocabolari furlan’, il primo vocabolario in lingua friulana che vide la luce proprio grazie al nipote nel 1871, un anno dopo la morte dell’abate. L’incontro sarà così occasione per presentare anche il volume ‘Jacopo Pirona e la lessicografia friulana’, a cura di Federico Vicario, pubblicato dalla Filologica nella collana Biblioteca di studi linguistici e filologici con il sostegno del Comune di Dignano e dell’Arlef, che comprende gli atti dell’omonimo convegno svoltosi nel dicembre 2020.