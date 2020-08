A Duino il Festival del Vento e della Pietra

L'energia dei luoghi, la rassegna promossa dall’Associazione Casa Cave Contemporary Art Visogliano, continua l'esperimento d'interazione fra arte contemporanea, ricerca scientifica e territorio, in una prospettiva di condivisione, rispetto per la Natura e progresso umano.

Questa sesta edizione tratterà di Vento e Pietra, elementi rappresentativi del Carso sia come fenomeni naturali che come trame di fantastiche leggende, motivi di indagine sui misteri dell’interiorità e narrazione delle realtà storiche dei nostri luoghi.

Il Festival si aprirà con un’Anteprima, per la sezione Visioni a cura di Mila Lazić, martedì 11 agosto, in piazza Aurisina (dalle ore 21.15) con la proiezione di “Bora su Trieste” di Gianni Alberto Vitrotti (documentario, 11’) e de “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti (film drammatico, 110’).

Nel 1953 “Bora su Trieste” vince a Venezia il Leone d’Argento alla XIV Mostra del Cinema. Per la realizzazione del documentario, gli operatori si spostano per alcuni anni nei punti più ventosi della città, condensando in pochi minuti tremila metri di pellicola del girato.

“Il vento fa il suo giro” è una storia intensa di cultura e identità a confronto che descrive le cose della vita simili a un vento che prima o poi ritorna; una ciclicità della natura che fa rinascere le cose e spinge gli uomini a ricominciare. Il film ha vinto molti premi importanti.

L’Anteprima del Festival è organizzata in partnership con Festival Karsiart e in sinergia con Agriturismo Juna, Ass. Anno Uno - I Mille Occhi, Sokol, SKD Igo Gruden, Jus Comunella Nabrežina, le associazioni locali per San Rocco.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: booking@karsiart.org - +39 366 4218001