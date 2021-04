Martedì 6 aprile 2021, alle ore 17, si terrà on line la presentazione della mostra virtuale "A ferro e fuoco. L'occupazione italiana della Jugoslavia 1941-1943", realizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Dispes dell'Università di Trieste assieme all'Istituto nazionale Parri ed all'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia. L'occasione è costituita dall'80° anniversario dell'attacco italo-tedesco alla Jugoslavia.

La mostra ha ottenuto il patrocinio della Camera dei Deputati e si articola su 10 sezioni (di cui 2 doppie) per un totale di 54 pannelli, 200 immagini, 25 testimonianze d’epoca e 81 interviste ai maggiori studiosi dell’argomento.



Alla presentazione parteciperanno il direttore del Dispes, Sara Tonolo, il presidente del Parri, Paolo Pezzino, il presidente dell'Irsrec, Mauro Gialuz, il direttore scientifico del Parri, Filippo Focardi, nonché il curatore della mostra, Raoul Pupo.



Per seguire l'evento è sufficiente connettersi al canale YouTube https://www.youtube.com/user/IRSMLFVG