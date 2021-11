A Fiume Veneto, la biblioteca amplia gli orari

L'amministrazione comunale di Fiume Veneto ha deciso di ampliare la possibilità di fruire della Biblioteca Civica da parte dei propri cittadini: accanto agli orari consueti, dal mese di settembre è possibile accedervi anche il sabato dalle 9:00 alle 13:00, per i prestiti, per attività ed eventi, in particolare dedicati ai bambini.



“La Biblioteca di Fiume Veneto – dichiara il Sindaco Jessica Canton - raccoglie un patrimonio di circa 37.600 volumi (di cui più di 7000 per bambini e ragazzi) e fa parte del Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile, riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo voluto fortemente dare la possibilità di fruire della Biblioteca anche a chi durante la settimana ne è impossibilitato, perché riteniamo che la cultura e la lettura siano dei pilastri della nostra società. Siamo molto contenti del riscontro del pubblico in queste prime settimane di apertura al sabato, nonostante le restrizioni all’accesso dovute al covid che limitano il numero di persone presenti contemporaneamente nella struttura. In particolare le letture animate per bambini, che vengono organizzate mensilmente sempre di sabato mattina, hanno riscosso un ottimo successo di presenze, risultato che ci fa ben sperare per il futuro, con la possibilità di intensificare gli appuntamenti dedicati ai più piccoli”.