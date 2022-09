A Fiume Veneto torna il sabato in Biblioteca

L'amministrazione comunale di Fiume Veneto, dopo i positivi riscontri dal periodo di sperimentazione, prosegue con le iniziative del sabato in Biblioteca Civica.

“La Biblioteca di Fiume Veneto – dichiara il Sindaco Jessica Canton - raccoglie un patrimonio di circa 37.600 volumi (di cui più di 7000 per bambini e ragazzi) e fa parte del Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile, riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo voluto fortemente dare la possibilità di fruire della Biblioteca anche a chi durante la settimana ne è impossibilitato, perché riteniamo che la cultura e la lettura siano dei pilastri della nostra società".

In particolare, dal 10 settembre al 10 dicembre riprendono gli appuntamenti per i bambini e ragazzi, dai 5 ai 10 anni. Un calendario che si articola tra letture animate e laboratori. Si parte sabato 10 alle 10 con la Compagnia Teatrale Don Chisciotte.

“La Biblioteca è un importante luogo di cultura per le nostre comunità, per questo da subito abbiamo voluto investire ampliando l’offerta in particolare verso i più piccoli".

