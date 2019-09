A Fiumicello in mostra ‘Il mio occhio’

A Fiumicello, nella centrale Sala di Tigli, si apre un nuovo ciclo espositivo curato dall’associazione Al37 Atthirtyseven. Si tratta della mostra fotografica di Stefano Gujon, ‘Il mio occhio’, che sarà inaugurata sabato 14 settembre alle 18.30 e sarà visitabile fino a domenica 29 settembre.

Gujon di Cividale del Friuli si è avvicinato alla fotografia negli ultimi anni, riscuotendo da subito riscontri che, in breve, lo hanno proiettato nel mondo delle esposizioni. Predilige in modo quasi assoluto il bianco e nero e la luce naturale. Vuole così arrivare all’essenza che nell'immagine trova significato liberando forme, luci e ombre, staticità e dinamismo dal colore visto come vanità estetica.

In una continua sperimentazione passa dal ritratto alla fotografia astratta, dal cogliere attimi di vita nelle strade al nudo artistico con fotocamere digitali e analogiche. La sua fotografia è caratterizzata dal cogliere il dettaglio nella scena quale rappresentazione sintetica, evidenziandone i contrasti di luci e ombre, forme e materiali, di staticità e movimento percepibili nella foto quasi si ripetessero nuovamente, dopo lo scatto, davanti all' occhio di chi guarda.

Ed è qui che l'osservatore diventa parte dell'occhio del fotografo, del suo esistere e rappresentarsi per mezzo della fotografia. Nel momento in cui vivendo emozioni, sensazioni o riflessioni cui l'immagine può rimandare, condivide l'attimo dello scatto, quella frazione di secondo temporale in un luogo reale di quel momento estetico o esistenziale irripetibile che Stefano Gujon ha fissato in essa.

Orari di apertura: mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19; domenica dalle 10 alle 12.