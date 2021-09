A Fossalta di Portogruaro le giornate dedicate a Ippolito Nievo

Fossalta di Portogruaro è pronta ad accogliere nuovamente le giornate dedicate a Ippolito Nievo, per scoprire le figura del grande intellettuale nelle sue molteplici sfaccettature di giornalista, poeta, novelliere, romanziere, informatore, patriota, garibaldino; e, insieme, per attraversare e conoscere il territorio fossaltese, che è il territorio nieviano per eccellenza. Dopo il successo della prima edizione, ritornano dunque a Fossalta di Portograuro i Percorsi Neviani (9-10 ottobre 2021), con un programma ricco e rinnovato. Un evento fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura, che ha affidato l’organizzazione all’associazione culturale Bottega Errante.



“Dopo il successo della passata edizione - ha sottolineato il primo cittadino di Fossalta Noël Sidran - siamo felici di continuare a indagare la figura del Nievo e di richiamare l’importanza del nostro territorio nella storia e nell’opera di Ippolito Nievo”.



Un viaggio alla scoperta - attraverso le sue opere, i suoi scritti e la sua operosità – di un grande personaggio del nostro Risorgimento, dell’eroe e del “cronista” del tempo che nelle sue opere amalgama i sentimenti della sua giovinezza con i ricordi e personaggi indelebili del territorio. Un viaggio, anche, nel patrimonio storico ed artistico delle terre da lui raccontate.I Percorsi Nieviani 02 si svolgeranno il 9 e 10 ottobre 2021 a Fossalta di Portogruaro. Denso il programma della manifestazione che sarà aperta sabato 09 ottobre alle ore 09.30 presso la sala del Cortino di Fratta. con il Convegno Nazionale di Studi su Ippolito Nievo dal titolo “Nacqui Veneziano… Ippolito Nievo, scrittore e patriota nel Risorgimento”. Durante il convegno interverranno e si alterneranno Prof. Maurizio Bertolotti dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Prof. Silvia Contarini dell’Università di Udine, Prof. Ugo Maria Olivieri dell’Università Federico II di Napoli e Simone Casini dell’Università di Perugia. Il convegno sarà moderato da Mariarosa Santiloni, responsabile della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo.Nel pomeriggio alle ore 16.00 è in programma la presentazione degli atti del convegno della passata edizione (pubblicati da Franco Cesati Editore). Al termine è previsto un momento conviviale. L’evento, moderato da Mariarosa Santiloni, vedrà la partecipazione dei relatori della passata edizione.Al Cortino di Fratta, la giornata di domenica 10 ottobre, alle 11:00, sarà aperta dall’incontro con Roberto Covaz, giornalista e profondo conoscitore dell’opera neviana. Nel pomeriggio, alle 18:00, spazio al reading “I luoghi del Nievo” con l’attrice Monica Beltrame e la violinista Valentina Danelon, prodotto da Bottega Errante. Nei giorni di sabato e domenica in collaborazione con TVO (Tour in Venice Otherlands) si svolgeranno delle visite guidate al Museo e luoghi nieviani.Tutti gli interventi sono ad ingresso gratuito, su prenotazione sino ad esaurimento dei posti nel rispetto delle norme anti covid-19.